Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus ve Çamlıyayla'da aşure dağıttı - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından muharrem ayı dolayısıyla Tarsus ve Çamlıyayla'da 13 bin paket aşure ikram edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, usta aşçılar tarafından belediye bünyesinde yöresel ürünlerle aşure hazırlandı.

Yapımı tamamlanan aşureler, porsiyonluk kaplara konuldu.

Tarsus ve Çamlıyayla'da 13 bin paket aşure, görevliler tarafından vatandaşlara ikram edildi.