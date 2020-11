Mersin Büyükşehir Belediyesi, üreticiye 60 bin zeytin fidanı dağıtacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 11 ilçesindeki bin 45 üreticiye 60 bin 120 adet Gemlik ve Sarıulak çeşidi zeytin fidanı dağıtacak. Fidan dağıtımına merkez Akdeniz ilçesi Akdam Mahallesinden başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'de tarıma ayrı bir sayfa açtıklarını belirterek, "Belediye olarak kanunlar çerçevesinde azami desteği üreticimize, çiftçimize vereceğiz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Zeytin Fidanı Dağıtım Projesi'ni Akdam Mahallesinden başlattı. Mahallenin köy meydanında gerçekleştirilen dağıtıma Seçer'in yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış, Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Turgut Demir, Mersin Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Gülgen, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Tarım kutsal bir uğraş alanı"

Başkan Seçer, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığının gerçekleştirdiği fide dağıtımlarının son merasimini yaptıklarını vurgulayarak, "Tarım kutsal bir uğraş alanı. Her koşulda çiftçi çalışır, çalışmak zorunda. Çiftçilik zor bir iş, zor bir zanaat ama bizim ülkemiz için de dünya için de artık çok değerli olduğu anlaşıldı" diye konuştu.

Pandeminin etkilerini derinden yaşayarak ve görerek geçirdiklerini söyleyen Seçer, bu günlerde tarımın, üretimin, gıdanın değerinin daha iyi anlaşıldığını vurguladı. Üreticilerin sokağa çıkma yasağı uygulamalarının dışında tutulduğunu hatırlatan Seçer, "Çünkü üretim olmazsa insanlar aç, pazarlar bomboş kalacak" ifadesini kullandı.

"Bizim hedef kitlemiz küçük üreticiler"

Tarım sektörünün desteklenmesinin önemine dikkat çeken Seçer, özellikle tarım yapılan bölgelerde yerel yönetimlerin tarıma ayrı bir sayfa açması gerektiğini söyledi. Seçer, "Biz Mersin'de bunu yaptık. Dedik ki burası tarım bölgesi. Belediye olarak kanunlar çerçevesinde azami desteği üreticimize, çiftçimize vereceğiz. Ama bizim hedef kitlemiz yüzlerce dönüm toprağı olan çiftçi değil, küçük üreticiler, aile işletmeleri. Özellikle kadınları ayrı destekliyoruz. Kadınları çok önemsiyoruz. 'Haydi Gelin Köyümüze Destek Olalım' projesinde 60 üreticiye hayvan dağıtımı yaptık. Bunun 27'si kadın. Belediye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tarım konusunda fayda sağladığını gördüğümüz, memnuniyet oranı yüksek projelere devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Bizim değerli ürünler üretmemiz lazım"

Haydi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesinden kooperatiflerle gerçekleştirdikleri çalışmalara kadar birçok konuya değinen Seçer, tıbbi aromatik bitki dağıtımlarını çeşitlendireceklerini, kekik, lavanta, nane, biberiye, incir, avokado gibi ürünlerin de dağıtımını yapacaklarını dile getirdi. Seçer, gelecek yıl da egzotik meyvelere yöneleceklerini belirterek, "Bizim değerli ürünler üretmemiz lazım. Dünya pazarlarında kabul gören, ihraç değeri olan, bize döviz getiren çeşitleri burada üretmemiz lazım. Ama toprak ve hava önemli. Uygun çeşitleri bulup getirmek gerekiyor. Mango, ejder meyvesi, papaya, goji beryy ve bunun gibi bir takım tropikal meyveleri 2021 dağıtım programına aldık" dedi.

Kaz Projesinden söz eden ve son yıllarda gastronomide de kaz etine çok büyük ilgi olduğunu aktaran Başkan Seçer, 2021 yılı içerisinde 40 aileye 50'şer kaz verilecek şekilde üretimi başlatmak istediklerini ifade etti.

"Üretip, teknoloji kullanmalıyız, ürettiklerimizi yurt dışına satmalıyız"

Zeytinin Türkiye için önemli olduğunu, zeytinyağı üretiminde Türkiye'nin dünyada 5'inci sırada bulunduğunu anlatan Seçer, "Bizim ihracat yapmamız lazım. Bu ülkeye döviz girmezse, cari açık her zaman sorun olarak kalırsa bizim gelişmiş ülkeler liginde oynamamız mümkün değil. Biz üretmeliyiz, teknolojiyi kullanmalıyız, ürettiklerimizi yurtdışına satmalıyız. Dünyanın her yerine biz Türk ürünlerini satmak, tanıtmak zorundayız. Zeytinyağı da böyle bir şey. Eğer siz zeytinyağında dünyada 3'üncü bir ülkeyseniz sizin zeytinyağınızın dünyanın her yerine gitmesi lazım" dedi.

11 ilçedeki zeytin fidanı dağıtımının 51 binini Gemlik, 9 bin 120'sini ise Sarıulak zeytin fidanının oluşturduğunu anlatan Seçer, "Toplamda 60 bin 120 adet fidan dağıtımını gerçekleştireceğiz. Bundan sonraki yıllarda zeytin fidanı dağıtımına ara vereceğiz. Bölgenin bu noktada doyum noktasına ulaştığını düşünüyoruz. Ama yeni çeşit meyve fidanlarını memleketimizde dağıtıp üretimini sağlamamız gerekiyor" diye konuştu.

Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Demir, Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkelerinden sonra zeytin üretiminde 2. sırada yer almasına rağmen, zeytin tarımının hak ettiği değeri göremediğini belirterek, "Zeytin tarımında da günü kurtarmaya dönük değil, uzun vadeli ve gerçekçi yaklaşımlara ihtiyaç vardır. Zeytin tarımı da maalesef ülkemizde ciddi bir tehdit altında. Bizlere, çiftçilerimize sosyal belediyecilik anlamında bu zeytin fidanı dağıtım töreninde olduğu gibi ve bunun gibi projelerde destek veren, ziraat mühendisi kimliği ile üreticinin her zaman yanında olan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve ekibine teşekkürlerimi iletirim" diye konuştu.

Akdam Mahallesi Muhtarı Yonca Kalınlı ise "Kadına, kadın üreticilere ve kadın kooperatiflerine desteklerinden dolayı başkanıma teşekkürlerimi sunuyorum. Büyükşehir Belediyesine bugüne kadar mahalleme yaptıkları hizmetlerden dolayı ayrıca teşekkürler" dedi. - MERSİN