Mersin Büyükşehir Belediyesince yapılan ekmekler vatandaşlara ulaştırılıyor - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında üretimini sürdürdüğü ekmekleri vatandaşlara ulaştırıyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hijyenik koşullarda üretilen ekmekler, kentteki 40 satış büfesine dağıtılıyor.
Vatandaşlar ekmeklerini kentin farklı noktalarındaki büfelerden temin edebiliyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen gıda mühendisi Dilara Aytuttu, ekmek üretimlerini hijyenik koşullarda sürdürdüklerini belirtti.???????
- Kaynak: AA
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