Son Dakika Haberleri: Mersin Büyükşehir Belediyesinde Devir Teslim

Mersin Büyükşehir Belediyesinde Devir Teslim

1 saat önce

CHP'den Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Vahap Seçer mazbatasını alıp göreve başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinde Devir Teslim, System.String[]
CHP'den Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Vahap Seçer mazbatasını alıp göreve başladı.

Seçer, Mersin Adliyesi'nde düzenlenen törende, mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Sebahattin Aras'tan aldı.

Daha sonra beraberindeki partililerle Cumhuriyet Alanı'na geçen Seçer, buradaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Seçer, ardından Mersin Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen törenle görevi eski başkan Burhanettin Kocamaz'dan devraldı.

Burada yaptığı konuşmada herkese teşekkür eden Seçer, Kocamaz'ın da seçim yarışında olmasını istediğini ancak bunun "bazı tertipler sonucu" gerçekleşmediğini söyledi.

Bu durumu "Demokrasiye yapılmış bir suikast" olarak değerlendirdiğini hatırlatan Seçer, aynı düşüncelerinin devam ettiğini ifade etti.

Seçer, seçimin asıl kazananının Mersin ve Türkiye olduğunun altını çizerek, vatandaşın yararına olan projelerin kesintisiz devam edeceğini vurguladı.

Kocamaz'ın endişe duymamasını isteyen Seçer, "Sayın başkan ve yurttaşlarımız endişe duymasın belediye emin ellerdedir." dedi.

Seçer, daha iyisini yapmak iddiasıyla girdikleri seçimi kazandıklarını anlatarak, geçmiş hizmetleri çok öteye taşımaya gayret edeceklerini ve Kocamaz'ın da deneyimlerinden faydalanacaklarını söyledi.

Burhanettin Kocamaz ise hizmetlerin kaldığı yerden artarak devam etmesini istediğini belirterek, özellikle sosyal, kültürel ve sportif alandaki çalışmaların sürdürülmesini beklediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Kocamaz belediye mührünü Seçer'e teslim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:07 Kaynak: AA

Burhanettin Kocamaz, Vahap Seçer, Cumhuriyet Halk Partisi, Mersin, Politika
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