Mersin Büyükşehir Belediyesinde geçmişe yönelik inceleme
1 saat önce
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, bütün dairelerin dosyalarını geçmişe yönelik denetlediklerini belirterek, "Her şey kanun, nizam ve yetki çerçevesinde yapılıyor.
Mersin
Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, bütün dairelerin dosyalarını geçmişe yönelik denetlediklerini belirterek, "Her şey kanun, nizam ve yetki çerçevesinde yapılıyor. Geçmişte yapılan borçları öderken vicdanım rahat etsin diye bütün dosyaları açtırdım, hepsi müfettişlerin elinde." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:39
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