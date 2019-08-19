Son Dakika Haberleri: Mersin Büyükşehir Belediyesinde geçmişe yönelik inceleme
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Mersin Büyükşehir Belediyesinde geçmişe yönelik inceleme

1 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, bütün dairelerin dosyalarını geçmişe yönelik denetlediklerini belirterek, "Her şey kanun, nizam ve yetki çerçevesinde yapılıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinde geçmişe yönelik inceleme, System.String[]
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, bütün dairelerin dosyalarını geçmişe yönelik denetlediklerini belirterek, "Her şey kanun, nizam ve yetki çerçevesinde yapılıyor. Geçmişte yapılan borçları öderken vicdanım rahat etsin diye bütün dosyaları açtırdım, hepsi müfettişlerin elinde." dedi.
Mersin, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:39 
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