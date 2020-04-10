Mersin Büyükşehir Belediyesinde ihale ve doğrudan alımlar durduruldu - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesinde ihale ve doğrudan alımlar durduruldu

7 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, korona virüs (Kovid-19) salgınının vatandaşa olumsuz etkisini en aza indirmek amacıyla yapılan harcamalar ve zorunlu cari giderler dışındaki bütün ihale ve doğrudan alımları ikinci bir emre kadar durdurdu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinde ihale ve doğrudan alımlar durduruldu, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, korona virüs (Kovid-19) salgınının vatandaşa olumsuz etkisini en aza indirmek amacıyla yapılan harcamalar ve zorunlu cari giderler dışındaki bütün ihale ve doğrudan alımları ikinci bir emre kadar durdurdu. Seçer'in belediye birimlerine gönderdiği genelgede, sosyal yardımlara öncelik verileceği bildirildi.


Dünya genelinde ve Türkiye'de etkili olan korona virüs salgını, tüm vatandaşların başta sağlık olmak üzere sosyal, psikolojik, ekonomik ve kültürel yönden hayatını olumsuz etkiliyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, imzaladığı genelge ile bu süreçte belediyede önemli bir adım attı. Tüm belediye birimlerine bir genelge gönderen Başkan Seçer, kamu ve tüzel anlamda küçük esnaf ile büyük işletme faaliyetlerinin bir kısmının durdurulduğu ve kısıtlandığı bu dönemde Mersin Büyükşehir Belediyesine de çok önemli görevler düştüğünün altını çizdi.


Sadece sosyal yardım ve zorunlu cari harcamalar yapılacak


Özellikle salgının vatandaşa olumsuz etkisini en aza indirecek sosyal yardımlara ağırlık vermek amacıyla yapılan sosyal yardım ve zorunlu cari giderler dışında gerçekleşecek tüm harcamalara nokta koyan Başkan Seçer, genelgede şu ifadelere yer verdi:


"2020 yılı Mart ayından bu yana Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belediyelere gönderilen genelgeler gereğince; idaremizde kronik hastalığı (hipertansiyon, diyabet, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği vb.) olanların salgın sona erene kadar idari izinli sayılmaları ve kalabalık çalışma ortamlarında Kovid-19 virüsünün bulaşma riskini en aza indirmek amacıyla evde çalışma yöntemiyle mevcut personelin yaklaşık yüzde 23'ü ev ortamında çalışmalarına devam edecek şekilde izne gönderilmiştir. Kovid-19 salgını nedeniyle belediyemiz ve birimlerinin 2020 yılı faaliyet ve projelerinin olumsuz etkilendiği bu dönemde bütçe imkanları dahilinde vatandaşlarımıza dezenfektan, sabun, maske, temel gıda malzemeleri ulaştırma gayreti içerisinde çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Yaşanması olası ekonomik zorluklar açısından ilerleyen dönemlerde merkezi idare paylarımızda düşüş olma riskini de göz önünde bulundurarak; belediyemiz zorunlu cari giderleri; personel giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumu giderleri, vergi ödemeleri, elektrik, su, telefon, internet, akaryakıt, taşıt bakım ve onarım giderleri ile banka kredi taksitleri, daha önce sözleşmesi imzalanmış sair ödemeler, Kovid-19 ile ilgili ve salgının vatandaşa olumsuz etkisini en aza indirecek yönde gerçekleştirilen sosyal yardım amaçlı harcamalar hariç olmak üzere; 2020 Mali yılı gider bütçesinden yapılacak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki mal alımı, hizmet alımı, yapım işleri ve danışmanlık hizmet alımı işlerine ait tüm satın alma (doğrudan temin) ve ihale işlemleri ikinci bir emre kadar durdurulmuş olup, istisnai durumlarda her türlü harcama için izin alınacaktır." - MERSİN

Vahap Seçer, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 09:49 Kaynak: İHA

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