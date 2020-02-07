Mersin Büyükşehir Belediyesinde sağanak nedeniyle kriz masası oluşturuldu - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesinde sağanak nedeniyle kriz masası oluşturuldu

7 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek sorunlara anında müdahale için kriz masası oluşturdu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinde sağanak nedeniyle kriz masası oluşturuldu, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek sorunlara anında müdahale için kriz masası oluşturdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kent genelinde etkisini sürdüren yağış ve fırtınaya karşı tüm ekiplerin teyakkuza geçtiği, oluşturulan kriz masası ile gelen şikayetleri anında değerlendirdiği belirtildi.

Büyükşehir ekiplerinin, yağışın etkisiyle su seviyesi yükselen ve taşan derelere müdahale ederek, oluşabilecek hasarları en aza indirdiği aktarıldı.

Yağış ve fırtınanın başladığı günden itibaren aralıksız çalışan itfaiye, fen işleri, yol yapım bakım ve onarım, park ve bahçeler ile muhtarlık işleri dairesi başkanlıklarına bağlı ekiplerin, dere taşkınlarına müdahale ederek, oluşabilecek yeni taşkınlara karşı önlemlerini aldığı belirtildi.

Açıklamada Erdemli ilçesinde Doğusandal Mahallesi'nde bulunan Müğlü Yaylası'nda ve Sarıyer Mahallesi'nde dere taşkınına müdahale eden ekiplerin, Şahna, Koramşalı ile Fakı mahallelerinde kapanan yolları temizlediği, çalışmalar kapsamında Koramşalı Mahallesi Çerçili yolunun, Gücüş Mahallesi ile Türbe Mahallesi arasındaki yolun, Elbeyli Mahallesi Yağda yolunun tedbir amaçlı trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Ekiplerin ayrıca Silifke İlçesinde de sorunlu noktalara anında müdahale ederek Bükdeğirmeni, Yenibahçe ve İmamlı mahallelerinde çalışmalarını sürdüğü ifade edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:13 Kaynak: AA
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