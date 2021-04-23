Mersin Büyükşehir Belediyesinden 100 üreticiye 10 bin kaz - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesinden 100 üreticiye 10 bin kaz

23.04.2021 10:54
Mersin Büyükşehir Belediyesinden 100 üreticiye 10 bin kaz, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 100 üreticiye toplam 10 bin adet kaz dağıtımı ile 50 ton yem desteğini içeren "Kazanç Projesi"ni başlattı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 100 üreticiye toplam 10 bin adet kaz dağıtımı ile 50 ton yem desteğini içeren "Kazanç Projesi"ni başlattı. Akdeniz, Tarsus ve Yenişehir ilçelerini kapsayan projenin ilk etabında Tarsus'ta düşük gelirli 50 yetiştiriciye kazları teslim edildi. Kadınlara pozitif ayrımcılık yapılan projede yetiştiricilerin ürettikleri kaz ve yumurtalar, Mersinden Kadın Kooperatifi tarafından satın alınacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 3 yıl sürecek projenin maliyetinin 2 milyon lira olduğunu söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığa yönelik desteklerine kazı da ekledi. Mersin'in 3 ilçesinde 50 mahallede, 76'sı kadın olmak üzere 100 üreticiye 10 bin kaz ve 50 ton yem dağıtımını içeren Kazanç Projesi başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesinin hayata geçirdiği proje kapsamında, ilk dağıtım Tarsus'ta gerçekleştirildi. Tarsus Mezbahanesinde tören düzenlenen törene, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de katıldı.

"Tarım, üretim ve gıda olmazsa insan olmaz, canlı olmaz, hayat olmaz"

Törende konuşan Başkan Seçer, Mersin'in önemli bir tarım bölgesi olduğunu belirterek, "Türkiye önemli bir tarım ülkesi. Tarım olmazsa, üretim olmazsa, gıda olmazsa insan olmaz, canlı olmaz, hayat olmaz, biyolojik yaşam devam etmez" dedi.

Seçer, pandemi döneminde tarımın, toprağın ve üretimin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını vurgulayarak, göreve geldiğinden bu yana başta tarım olmak üzere birçok sektördeki önemli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

"Hedef kitlemiz küçük işletmeler, aile işletmeleri ve başta kadınlarımız"

Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesinin tarım alanında Anamur'dan Tarsus'a kadar önemli çalışmaları olduğunu kaydederek, "Öncelikli hedef kitlesi küçük işletmeler, aile işletmeleri, başta kadınlarımız, kadın üreticilerimiz. Geçen yıl başlattığımız 'Haydi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi' vardı. Toplamda 5 yıllık bir proje. 300 aileye, her yıl 60 aileye, geçen yıl 60 aileye 25 küçükbaş hayvan dağıttık. Her yıl bin 500 küçükbaş hayvan. Bu önemli bir projedir. Damızlık üretimi arttırmak için her yıl bin 500 damızlık koyun, keçi dağıtıyoruz. 5 yıl sonra da 7 bin 500 damızlık popülasyon olacak. Onların yemini, veteriner hizmetlerini, aşısını veriyoruz, kontrolünü yapıyoruz. Ki bu ilk yıl hayvan verdiğimiz 60 üreticinin yarısı kadın üretici" diye konuştu.

"Dostlar alışverişte görsün diye bu projeleri yapmıyoruz"

Kaz Projesinde de kadınlara pozitif ayrımcılık yaptıklarını dile getiren Seçer, "Sadece hayvancılık değil her alanda tarımsal desteklerimiz, projelerimiz devam ediyor, devam da edecek. Daha çok sonuç alıcı projeler için arkadaşlarımız çalışıyor. Dostlar alışverişte görsün diye bu projeleri yapmıyoruz, sonuna kadar takip ediyoruz. Geçtiğimiz yıl 60 kilometre sulama borusu dağıttık. Bu yıl bunu 100 kilometreye çıkardık, 40 kilometre artırdık. Dağıtımları da başlıyor önümüzdeki günlerde. Temin edilen borular gelmeye başladıkça Tarsus'tan Anamur'a, Çamlıyayla'dan Mut'a kadar proje kapsamında dağıtım yapacağız" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir'in üreticilere desteği devam edecek

Bu yıl hayvan yetiştiricilerine kaba yem desteğinde bulunacaklarını, fide, fidan dağıtımlarının da devam edeceğini belirten Seçer, 2 yıl içinde tarım ve hayvancılıkta hayata geçirdikleri projeleri tek tek anlattı. Başkan Seçer, talep ve ihtiyaca göre alet ve ekipman desteklerinin de devam ettiğini belirterek, "Bizden köylere en çok istenen ekipman; hamur yoğurma makinesi. Birkaç köyümüze göndermiştik, duyan yurttaşlarımız, muhtarlarımız bizden talep ettiler. Çok ilgi çekti. Şu anda 80 adet dağıtılacak. İlk 25 adet Tarsus'ta haftaya başlayacak. Geçen yıl erik boylama makinesi dağıtmıştık 4 adet. Bu yıl da 2 adet talep var, gerçekleştireceğiz. Üzüm sıkma makinesinden süt soğutma tankına kadar geçtiğimiz yıl talepler ve ayırdığımız bütçeler doğrultusunda dağıtımlarını yaptık. Bu yıl da aynı şekilde bunlar devam edecek" şeklinde konuştu.

"Kazlar Büyükşehir'den, Kazanmak Yetiştiriciden"

"Kazlar Büyükşehir'den, Kazanmak Yetiştiriciden" sloganıyla hayata geçirilen Kazanç Projesine ilişkin bilgileri de paylaşan Seçer, "Toplam 100 üreticimize bu yıl için 100'er adet, her bir üreticimize 70 dişi, 30 erkek olmak üzere kaz teslim edeceğiz. Bu 100 üreticimizin bu yıl için 76'sı kadın. Tarsus'ta, toplam 22 mahallede 34'ü kadın, 16'sı erkek üreticilerimize, yani 50 üreticimize bu dağıtımı bugün gerçekleştireceğiz. Daha sonra Akdeniz ilçemizin 24 mahallesinde 46 üreticimize dağıtacağız. Bunun 40'ı kadın, 6'sı erkek. Yenişehir ilçemizde de 4 mahallemizde 2'si kadın, 2'si erkek olmak üzere 4 üreticimiz kaz dağıtımından bu yıl için faydalanacaklar. Toplamda 100 üreticimiz 3 ilçemizde 50 mahallede bu projeyi bu yıl itibariyle başlatacaklar ve bu 3 yıl sürecek bir proje" dedi.

"Proje sonunda 30 bin adet kaz popülasyonu olacak"

Projenin toplam maliyetinin 2 milyon lira olduğunu kaydeden Seçer, şöyle devam etti: "Üreticilerimize helali hoş olsun. Bu yıl sonunda 100 üreticimize 10 bin adet kaz dağıtmış olacağız. Bir yıllık projede ve 50 ton da yem desteği sağlamış olacağız. Proje sonunda 30 bin adet kaz popülasyonu da gerçekleşmiş olacak. Aşıları da belediyemiz tarafından yapılacak. Biz bu yıl bu kazları verdik, üreticimiz bunu aldı, üretime başlayacak. İlk yıl içerisinde bize her biri 300 yumurta verecek. Biz yemini vereceğiz, başlangıcını yaptıracağız. Devam ettirmek senin elinde" diye konuştu.

Seçer, projenin her ay için yetiştiriciye ortalama bin 875 TL ek gelir sağlayacağını söyledi. Proje kapsamında üretilen kaz ve yumurtaların Mersinden Kadın Kooperatifi tarafından satın alınacağını, projenin en ince ayrıntısına kadar düşünülüp, hesaplamaların yapıldığını dile getiren Seçer, şunları söyledi:

"Bu proje inşallah son derece başarılı olacak, biz mutlu olacağız. Vatandaş üretecek, çiftçi üretecek, üreten kazanacak, ekonomiye katkı sunacak, insanların beslenmesine katkı sunacak."

"Biz kadınlar güçlüyüz"

Projeden faydalanan yetiştirici Nehir Faki de Başkan Seçer'e kadınlara böyle bir projede yer verdiği için teşekkür ederek, "Biz kadınlar artık evlerimizde oturmak istemiyoruz. Bize destek vererek, tarıma da girmek istiyoruz. Bu şekilde kendimizi daha güçlü hissedeceğimizi düşünüyoruz. Kaz yetiştiriciliğini tabi ki düşündük. Kolay olacağını da sanmadık ama biz kadınlar güçlüyüz ve bunu da başarabileceğimizi düşünüyoruz. Emeği geçen belediye çalışanlarına, bizle ilgilenen bütün emekçilere çok teşekkürler" dedi.

Konuşmaların ardından üreticilere kaz dağıtımı yapıldı. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesinden 100 üreticiye 10 bin kaz
Mersin Büyükşehir Belediyesinden 100 üreticiye 10 bin kaz
Mersin Büyükşehir Belediyesinden 100 üreticiye 10 bin kaz
Mersin Büyükşehir Belediyesinden 100 üreticiye 10 bin kaz
Mersin Büyükşehir Belediyesinden 100 üreticiye 10 bin kaz
Mersin Büyükşehir Belediyesinden 100 üreticiye 10 bin kaz
Mersin Büyükşehir Belediyesinden 100 üreticiye 10 bin kaz

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mersin Büyükşehir Belediyesinden 100 üreticiye 10 bin kaz - Son Dakika Ekonomi


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