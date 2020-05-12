Mersin Büyükşehir Belediyesinden 16 bin 122 esnafa gıda kolisi - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesinden 16 bin 122 esnafa gıda kolisi

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını sürecinin ekonomik sıkıntılarından etkilenen Mersin esnafına can suyu olabilmek için 16 bin 122 gıda kolisi desteğinde bulundu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden 16 bin 122 esnafa gıda kolisi, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını sürecinin ekonomik sıkıntılarından etkilenen Mersin esnafına can suyu olabilmek için 16 bin 122 gıda kolisi desteğinde bulundu. Kent merkezinde 9 bin 340 esnafa ulaşan gıda kolileri, 13 ilçenin tamamında dağıtıldı.


Korona virüs salgını sürecinde zor günler yaşayan esnafa, Mersin Büyükşehir Belediyesi destek oldu. Büyükşehir Belediyesi, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile işbirliği sağlayarak sıkıntılı günler geçiren esnaf için gıda kolisi seferberliği başlattı.


13 ilçede 16 bin 122 esnafa gıda kolisi dağıtıldı


Kent genelinde başlatılan çalışma kapsamında 16 bin 122 gıda kolisi Mersin'in 13 ilçesindeki esnafa ulaştırıldı. Kentin Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli'den oluşan 4 merkez ilçesinde 9 bin 340 gıda kolisi dağıtılırken, kentin en doğusundaki Tarsus'ta bin 430, en batısındaki Anamur'da 320 koli dağıtımı gerçekleşti. Erdemli'de bin 500, Mut'ta 900, Aydıncık'ta 100, Çamlıyayla'da 52, Bozyazı'da 280, Silifke'de bin 800 ve Gülnar'da 400 gıda kolisi, esnafa ulaştırıldı.


Gülnar'da 400 gıda kolisi Esnaf ve Sanatkarlar Odasına teslim edildi


Gülnar'da 400 gıda kolisi, Gülnar Esnaf ve Sanatkarlar Odasına teslim edildi. İlçedeki 600 esnaftan 190'ının korona virüs salgını nedeniyle iş yapamaz duruma geldiğini belirten Oda Başkanı Zeynel Nar, "Kuaförler, berberler, çay ocağı işletmecileri, kahveciler şu anda iş yapamaz durumda. Korona virüs sürecinin başından bugüne kadar esnafımız ekonomik sıkıntılar çekiyor. Ticari hareketlilik olmadığından sürekli sokağa çıkma yasağı olmuş gibi bir şey oldu, çünkü vatandaş yok. Vatandaş olmayınca esnaf da ticaret yapamıyor. Ticaret yapamadığından esnaf arkadaşlarımızın tamamı ekonomik sıkıntılar içerisine girdi. Büyükşehir Belediyemiz de temel ihtiyaçlarını giderme konusunda esnafımıza can suyu oldu" dedi.


Silifke'deki esnafa bin 800 gıda kolisi


Silifke'ye ulaşan bin 800 gıda kolisinin 323 adedi zor günler yaşayan minibüs şoförlerine dağıtıldı. Silifke Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Yılmaz Kaya, "Özellikle toplu taşıma ve okul servisi şoförleri 16 Mart'tan bu yana kontak kapattı. Mağdurlar, sıkıntı içindeler, ödemeleri gereken taksitleri var. Toplu taşımalar için de yolcu kapasitesinin yüzde 50'sini taşıma uygulaması geldi. İnsanlar da toplu taşımayı kullanma taraftarı değil. Bu zor günlerde Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu bu incelik için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.


"Kimseyi zor durumda bırakmadan, herkesin talebini anında yerine getirdiler"


Silifke Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Uçal Mavili ise ilçedeki esnafın umudunu kestiği bir dönemde Büyükşehir'den gelen gıda kolisi desteğinin umutlarını yeniden yeşerttiğini belirtti. Mavili, "Zor günümüzde Büyükşehir Belediyemizden gıda yardımının gelmesi esnafımızı çok memnun etmiştir. Bu yüzden Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e çok teşekkür ediyoruz. Organize bir şekilde bu yardımı yaptılar. Kimseyi zor durumda bırakmadan, herkesin talebini anında yerine getirdiler. Herkesi memnun ettiler. 'Gelin, Büyükşehir'den yardım paketi var' denince insanların gözlerinden neşe okunuyordu. Çünkü böyle bir yardımın olacağına kimse inanmıyordu. Televizyonlarda izledikleri kadarıyla yardımların kısıtlanacağını düşünüyorlardı. Fakat Büyükşehir'in kısıtlama yapmadan bu yardımı yapması esnaf ve sanatkarları memnun etti" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 11:55 Kaynak: İHA


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