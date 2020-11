Mersin Büyükşehir Belediyesinden başarılı sporculara destek

Mersin Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 'Spor Ödülleri' töreninde, başarılı sporcu ve antrenörlere toplam 570 bin 405 lira ödül verildi.

Macit Özcan Spor Tesisindeki ödül törenine, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yanı sıra, Genel Sekreter yardımcıları Hasan Gökbel ve Ali Rıza Özdemir ile daire başkanları, meclis üyeleri, genç sporcular ve antrenörleri katıldı. Törende başarılı 122 sporcuya takdim edilen 125 ödülle, toplam 477 bin 618 lira, yine başarılı sporculara emek veren antrenörlere takdim edilen 65 ödülle, toplam 92 bin 787 lira ödül dağıtıldı. Tören kapsamında 188 sporcu ve antrenöre toplam 570 bin 405 lira para ödülü verildi.

"Maddi olanaksızlıklara rağmen sabırla gösterdiğiniz başarıyı taltif etmek istedik"

Yaşamlarını yitirmiş Mersinli usta sporcuların anıldığı bir görselin sunumu ile başlayan törende Başkan Seçer, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak spora emek veren, kıt kaynaklara rağmen birçoğunuzun da belki maddi olanaksızlıklarına rağmen sabırla göstermiş olduğunuz başarıyı taltif etmek istedik" dedi. Büyükşehir Belediyesi tarafından amatör spor kulüplerine yapılan ayni ve nakdi yardımlardan bahseden Seçer, geçtiğimiz yıl malzeme yardımı yapıldığını, bu yıl ise nakdi yardım yapmanın daha doğru olduğuna karar verdiklerini aktardı.

'Başarılı Sporcu Ödülleri'nde toplam başvuru sayısının 236 olduğunu söyleyen Seçer, şöyle devam etti; "Yönetmeliğe uymayan başvuru sayısı 46 olmuş ve faydalanan sporcu sayımız 122 ancak 125 kişi bizden bir anlamda ödül almış olacak. Çünkü aynı sporcu farklı branşlarda ödül sahibi olabiliyor. Bu sporcularımıza vereceğimiz toplam ödül 477 bin 618 lira. Yine faydalanan, onlara emek eden antrenörlerimiz var. Çok önemli. Onlara da buradan şükranlarımı iletiyorum. Çok kutsal bir vazife yapıyorlar. Bu antrenörlerimize 65 ödül takdim edeceğiz. Bunun da tutarı 92 bin 787 TL. Toplamda 188 sporcuya 570 bin 405 lira ödül vermiş olacağız. Bu geçen yıl 360 bin 622 TL'ydi. Ödül alan sporcularımız arasından Dünya Şampiyonasında derece alan sporcu sayımız 3, Avrupa Şampiyonasında derece alan sporcu sayımız 6, Balkan Şampiyonasında derece alan sporcu sayımız 2 ve uluslararası yarışmalarda derece alan sporcu sayımız da iki."

"Bütün sporcular ödüle layık"

Sporun insanları birleştiren ve bütünleştiren bir alan olduğunu ifade ederek sözlerini sürdüren Seçer, "Bütün sporcular ödüle layıktır. Spor, bir centilmenlik alanı, insanlık alanı, sevgi alanı, saygı alanı, yardımlaşma alanı, bir takım oyunu alanı. Bu gözle bakmak lazım" diye konuştu. Mersin'in sporun gelişimi konusunda elverişli bir kent olduğunu vurgulayan Seçer, "Mersin Türkiye'deki, dünyadaki lokasyonuyla aslında sporda başarıdan başarıya koşabilecek bir kent. Bunun yanında spor turizminin de fevkalade yapabileceği, özellikle kış mevsimlerinde her alanda, her disiplinde sporcuların rahatlıkla burada kamplar kurabileceği, çalışmalar yapılabileceğine imkanlar sunan bir kent. Bu potansiyeli açığa çıkaracak bazı projelere, projeksiyonlara, yatırımlara ihtiyaç var. Saha yapacaksınız, tesis yapacaksınız, konaklama yerleri yapacaksınız, her branş için antrenman alanları oluşturacaksınız. İşte o zaman Mersin'i spor kenti yapma yolunda çok önemli adım atarsınız. Biz de bu anlayışla belediye olarak çalışmalar yapmaya gayret ediyoruz ve en iyisini yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Spor faaliyetlerinin kent genelinde yaygınlaştırılması konusunda semt sahalarını önemsediklerini dile getiren Seçer, bu kapsamda çok sayıda çalışma yürüttükleri bilgisini de verdi. - MERSİN