Mersin Büyükşehir Belediyesinden müsilaj bilgilendirmesi - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kıyılarda müsilaj (deniz salyası) probleminin görülmediğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, halk arasında "deniz salyası" olarak da bilinen müsilajla ilgili bilgiler verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğü'nde görevli kaptan Kaptan Pelin Teymur, kirlilik, deniz sıcaklığındaki ani artış ve deniz suyunun durağan olmasının müsilaja neden olabileceğini belirtti.

Denizi temiz tutmaya özen gösterdiklerini aktaran Teymur, " Marmara'ya göre daha açık deniz olan Akdeniz'de, dalga hareketleri ve akıntı çok fazla. Akdeniz'de şu ana kadar müsilaj vakasıyla karşılaşmadık. Yaptığımız çalışmalar ve müsilajın oluşum nedenlerine bakarsak Akdeniz'de karşılaşmayı çok beklemiyoruz." ifadesini kullandı.