Mersin Büyükşehir Belediyesinden Roman vatandaşlara gıda paketi - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını sürecinde ekonomik sıkıntıları artan ihtiyaç sahibi vatandaşlara desteğini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı merkez Akdeniz ilçesi Turgutreis Mahallesindeki mağdur hanelere gıda paketi desteğinde bulundu.



Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınına karşı önlem amacıyla alınan kısıtlama kararlarının vatandaşlarda oluşturduğu mağduriyeti azaltmak için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ihtiyaçlar doğrultusunda vatandaşlardan gelen talepler hızlıca çözüme kavuşturuluyor.



Yaşanan süreçte işleri aksayan Roman vatandaşlar Büyükşehir Belediyesine başvurdu



Büyükşehir Belediyesi'ne bir talep de Akdeniz ilçesi Turgutreis Mahallesinde yoğunluklu olarak yaşayan Roman vatandaşlardan geldi. Olağan süreçte çoğunluğu müzisyenlikle ve gündelik temizlik işleriyle geçimini sağlayan vatandaşlar, yaşanan olağanüstü süreçte ekonomik sorunlarının ağırlaştığını Büyükşehir Belediyesine bildirerek gıda malzemesi talebinde bulundu. Korona virüs salgını sürecinde eğlence mekanlarına getirilen kısıtlama kararıyla Roman vatandaşların birçoğu işsiz kaldıklarını söylerken, gündelik temizliğe gidenler de işlerinde önemli ölçüde aksama olduğunu bildirdi.



Ekonomik sıkıntıları her geçen gün artan Roman vatandaşların çağrılarına kulak veren Büyükşehir Belediyesi, erzak kolisi desteğinde bulundu. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personelleri hanelerin kapılarını tek tek çalarak kolileri yurttaşlara ulaştırdı.



"İnsanların maddi geliri gün geçtikçe düşüyor"



Mersin Romanlar ve Müzisyenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Talip Moğoltekin, korona virüs sürecinde mahalledeki yurttaşların işlerinde önemli ölçüde aksama olduğunu belirterek, "Mahalledeki insanlar günübirlik işlerle geçiniyorlar. Bu anlamda da Turgutreis Mahallesi diğer mahallelere nazaran gelir seviyesi biraz daha düşük bir mahalle. Virüsten dolayı mekanlar kapandı. Bu anlamda müzik sektörü de bitti. Mahalledeki müzisyen arkadaşlar boşa düştüler, çalışmıyorlar. Günübirlik işlerle uğraşan vatandaşlarımız da aynı şekilde. Ev temizliğine giden kadınlar işe gidemiyor. Bu durumda insanların maddi geliri gün geçtikçe düşüyor, evinde yiyecek ekmeği bulamayacak seviyeye geliyorlar" dedi.



Büyükşehir Belediyesinin Halk Kart projesinin yanı sıra şu süreçte sağladığı gıda paketlerinin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Moğoltekin, "Birincisi buradaki vatandaşlarımız her ay kartlarına yatırılan yardımdan dolayı çok mutlular. İkincisi Büyükşehir Belediyesinin bu gıda paketiyle mağduriyet durumunda insanlara yardım eli uzatması mutlu ediyor" diye konuştu.



"Yaraya merhem derler ya, onun gibi bir şey oldu"



Mahalle sakinlerinden Reşit Yaltan ise aynı evde 7 kişi yaşadıklarını ve bu süreçte evden dışarı çıkmadıklarını söyledi. Alınan kısıtlama kararlarının ekonomilerine olumsuz yansıdığını belirten Yaltan, Büyükşehir Belediyesinin bu süreçte yardımlarına koştuğunu vurgulayarak, "Oğlum müzisyenlik yapıyordu, fakat şimdi mekanlar kapalı olunca hiçbir gelirleri yok. Bu gıda paketi tam zamanında verildi. Yaraya merhem derler ya, onun gibi bir şey oldu" ifadelerini kullandı. - MERSİN