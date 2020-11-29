Mersin Büyükşehir Belediyesinden süt üreticisine destek - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesinden süt üreticisine destek

29.11.2020 11:53
Mersin Büyükşehir Belediyesinden süt üreticisine destek, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesince, 3 ilçede 5 süt kooperatifine 'süt soğutma tankı' desteğinde bulunulduğu bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, 3 ilçede 5 süt kooperatifine 'süt soğutma tankı' desteğinde bulunulduğu bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, üreticiye fide ve fidan, kırsalda yaşayan ve geliri olmayan kadın üreticilere koyun ve keçi, kırsal mahalle çiftçilerine üzüm sıkma makinesi, erik üretici kooperatiflerine erik boylama makinesi gibi destekler verilirken, son olarak 3 ilçede süt üreticileri kooperatiflerine süt soğutma tankı desteği verildi.

Bu kapsamda, çiğ sütün sağımından sonra sütün besin değerini yitirmemesi için gerekli olan soğuk zincirin sorunsuz sağlanması amacıyla Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi tarafından Mut'un Çamlıca Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Aydınoğlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifine 3'er tonluk, Kemenli ve Karadiken Köyleri Kalkınma Kooperatifine ise 5 tonluk süt soğutma tankı verildi. Tarsus'ta Süt Üreticileri Birliği, Gülnar ilçesinde ise Köseçobanlı Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi de 3'er tonluk süt soğutma tankı desteği aldı.

Kooperatiflere sunulan bu destekte tüm süreci takip eden ve teslimatta da üreticilerle bir arada olan Mersin Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Selahattin Arslan, Mut ilçesinin çok yönlü üretim yapan bir merkez olduğunu ve ilk teslimatın yapıldığı Çamlıca Mahallesinin de özellikle hayvancılık ve tarımda son derece başarılı işler ortaya koyduğunu söyledi. Arslan, "Özellikle süt üreticiliğinde ciddi bir potansiyel var. Kendi süt tankları, üretim arttığı için yeterli olmuyordu. Emaneten başka yerlerden, başka işletmelerden süt tankı almışlar ve ısrarla da süt tankı ihtiyaçlarının olduğunu ifade ediyorlardı. Sağolsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer, en kısa zamanda bir süt tankı temini için talimat verdi. Başkanımız, her konuda Mut üreticisinin yanında. Üreticinin üretimine katkı vermek için elinden geleni yapıyor" dedi.

Başkan Seçer'in talimatıyla kooperatiflere süt soğutma tanklarının teslimatını yaptıklarını belirten Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Bitkisel Materyal ve Seracılık Şube Müdürü Abdulah Selçuk Şahutoğlu, "Sütün fabrikaya kadar taşınması esnasında kooperatiflerin süt soğutma tanklarına ihtiyacı var. Sütün besin değerinin ve kalitesinin bozulmaması adına sütün hızlı bir şekilde soğutulması gerekiyor. Soğuk zincirin kırılması halinde tüketicinin içeceği sütteki besin değeri düşer. Biz de çeşitli ebatlarda süt soğutma tanklarını kooperatiflerimiz aracılığıyla üreticilerimizin kullanımına verdik. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı olarak üretimi desteklemeye ve üreticiye destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kooperatif yöneticileri de verilen destekten dolayı Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür ettiler. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesinden süt üreticisine destek
Mersin Büyükşehir Belediyesinden süt üreticisine destek
Mersin Büyükşehir Belediyesinden süt üreticisine destek

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesinden süt üreticisine destek - Son Dakika


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