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Mersin Büyükşehir Belediyesinin 265 milyon liralık borçlanma talebi mecliste reddedildi - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 265 milyon liralık borçlanma talebi mecliste reddedildi

14 Temmuz 2021 Çarşamba 12:35
Mersin Büyükşehir Belediyesinin 265 milyon liralık borçlanma talebi mecliste reddedildi, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 265 milyon liralık borçlanma talebi, belediye meclisinde bir kez daha reddedildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 265 milyon liralık borçlanma talebi, belediye meclisinde bir kez daha reddedildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bu duruma üzüldüğünü belirterek, "Belediyeme mal ve hizmet satan esnafın da üzülmesi lazım. Çok daha seri ödemeler yapma imkanımız vardı ama belki biraz sıkışacağız. Biraz onların affına sığınacağız. Onlar biraz bizden anlayışla paralarını biraz gecikerek alacaklar ama bu tekeri, bu çarkı döndüreceğiz. Mersin halkı merak etmesin" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin Temmuz Ayı 2. Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayında yapılan toplantının en önemli gündem başlığını 265 milyon liralık borçlanma yetkisi talebi oluşturdu.

Meclis toplantısında, komisyonlardan gelen 15, idareden gelen 5 ve gündem dışı 1 madde olmak üzere toplam 21 madde görüşüldü. Toplantıda, Alevi Kültür Dernekleri Mezitli Şubesine 1 milyon liralık maddi yardım teklifi, meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi. Maddenin oylanmasının ardından meclis üyelerinin yaptığı konuşmaları değerlendiren Başkan Seçer,

"Bizim yönetime geldiğimiz tarihten bu yana adı geçen cemevlerine toplamda 1 milyon 800 bin lira yardımda bulundum. Dolayısıyla ihtiyaç sahibi herhangi bir mabet bu bir cemevidir, bu bir camidir, bu bir kilisedir netice itibariyle din ve vicdan hürriyetinin hüküm sürdüğü bir ülkedir. Burası hukuk devleti ise biz bu hassasiyeti gösteririz. Ama bu demek değildir ki, her önümüze gelene istenilen miktarda katkı, yardım ya da para vereceğiz diye bir kaide yok" diye konuştu.

"Biz şu anda 265 milyon lira sizden borçlanma yetkisi istiyoruz"

Meclis gündemine getirilen ve komisyon üyelerinin oy çokluğuyla reddedilen 265 milyon liralık bütçe denkliği için istenilen borçlanma talebi hakkında konuşan Başkan Seçer, "Borçlanma konusu talebi ilgili komisyon tarafından reddedildi. 265 milyon lira. Bu bizim bütçede borçlanma kalemi içerisinde olan. Neden 265 milyon? Ki bunun da biz 193 milyon 224 bin 291 lirasını kullanabileceğiz. Biz bütçe kabul edilirken, bütçe denkliği için oraya borçlanma kalemi olarak koymuşuz" ifadelerini kullandı.

Bu yıl toplamda borçlanabilecekleri rakamın 1 milyar 233 milyon 555 bin lira olduğunu söyleyen Seçer, "Bunun belirli bir miktarı, meclis kararıyla 193 milyonluk kısmı. Diğer kalan kısmı da bakanlık izniyle olacak. Biz şu anda 265 milyon lira sizden borçlanma yetkisi istiyoruz. Dediğim gibi bunun 193'ünü, eğer bu yetkiyi verirse bu yüce meclis, bankalardan kullanabileceğim. Ancak benim daha 968 milyon 555 bin liralık bakanlık iznine tabi borçlanma hakkım olacak. Hesaplama şeklini biliyorsunuz 2020 yılı için gerçekleşen gelir bütçesi üzerinden bir hesaplama tekniği var. Öyle 1 milyar 233 milyon rakam elde edildi. İdareden gelen konular bölümünde de 900 milyon liralık bir dış borçlanma yetkisini komisyona sevk edeceğiz. Bu da yapım ihalesi çıktığımız raylı sistem inşaatı ile ilgili borçlanma yetkisi olacak. Onu da gelecek ağustos ayı yapacağımız birleşimlerde zaten görüşeceğiz. Komisyon da o güne kadar kararını verecektir" şeklinde konuştu.

"Toplamda 1 milyar 396 milyon lira benim 2021 yılı içerisinde proje maliyetim var"

Birçok kez meclis üyelerini neden borçlanma istedikleri konusunda ayrıntılı biçimde bilgilendirdiğini hatırlatan Seçer, şunları söyledi: "Bu konuda defaatle burada sunum yaptım. Sadece borçlanma talebi ile ilgili değil, faaliyet raporu, bütçe görüşmelerinde gelecek yıla ait yapacağımız projeksiyonlar, zaman zaman burada yine yansıttığımız çalışmalar, her şeyin özeti. 'Bu 265 milyon lira nedir?' sorusuna tek bir cevapla ben yanıt vermek isterim. Bütçe yaptım, yatırım programımı uygulamak için. Yapacağım bütçe içerisindeki harcamalara karşı gelir kalemine koydum. Bütçe açığını ortadan kaldıracak borçlanma kalemine koydum. Size bütçeyi denkleştirdim. Ben bunu 2021 yılı içerisinde yapacağım, dedim. Ne yapacağım dedim? Dedim ki, 56 milyon liralık sosyal yardım yapacağım. Şu anda da 12 milyon bütçe artırdım, 68 milyon liraya çıkardım. Dedim ki, 540 milyon liralık yol bakım ve onarım çalışmasını yapacağım. Şu anda da 166 milyon lirasını fiili olarak harcamışım. Bunu ödemişim. Demişim ki, Engelliler ve Sağlık Dairesine 3 milyon lira harcayacağım, ulaşıma 286 milyon lira, park ve bahçelere 104 milyon lira harcayacağım, tarımsal ve veteriner hizmetlerine 24 milyon lira harcayacağım. Bu böyle gidiyor ve bu şekilde devam ediyor. Toplamda 1 milyar 396 milyon lira benim 2021 yılı içerisinde proje maliyetim var. Bunları da yapıyorum."

"Bir kere önce kendime hesap veremem"

MESKİ'ye 77 milyon lira borçlanma yetkisi aldığını ancak şu ana kadar 1 lira dahi borçlanamadığını dile getiren Seçer, "Nedenini söyleyeyim. Borçlanma öyle boyacı küpü değil, batır çıkar. Siz esnaf adamlarsınız, bilmeniz lazım. Dönem kötü. Parayı alacaksan sana faizi bindiriyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. Pazarlık ediyorsun, zaman yitiriyorsun, alternatifler arıyorsun. Şimdi biz Metro ihalesine çıktık. Ben aslında finansman buldum ama semeri ile seksene patlıyor. Ben o parayı alamam ki. Bir kere önce kendime hesap veremem. Şu kadar libor altı faizle ben o parayı almam. Onun için şimdi tahvil satışı için sizden yetki alacağım. 900 milyon lira getireceğim. Daha mütevazi, daha hesaplı finansman maliyeti yakalamaya çalışıyorum" dedi.

"Borçlanma yetki talebimiz maalesef reddedilmiştir, buna bir başkan olarak üzüldüm"

Mecliste, borçlanma talebinin reddedilmesiyle ilgili komisyon raporu Cumhur İttifakına mensup üyelerin oylarıyla kabul edildi. Bunun üzerine değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, "Tabi buna başkan olarak üzüldüm. Esnafın da üzülmesi lazım. Belediyeme mal ve hizmet satan esnafın da üzülmesi lazım. Çok daha seri ödemeler yapma imkanımız vardı ama belki biraz sıkışacağız. Biraz onların affına sığınacağız. Onlar biraz bizden anlayışla paralarını sürelerini biraz gecikerek alacaklar ama bu tekeri, bu çarkı döndüreceğiz. Mersin halkı merak etmesin. Anamur'daki iskele yolunu da yapacağız. Gülnar'daki, Mut'taki grup yollarının asfaltlamasını da yapacağız. Bozyazı'yı, Aydıncık'ı Silifke'yi, Erdemli'yi, Çamlıyayla'yı da her anlamda ihya etmek için gecemizi gündüzümüze katacağız. Ben takdiri yüce Mersin halkına bırakıyorum" ifadelerine yer verdi. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 265 milyon liralık borçlanma talebi mecliste reddedildi
Mersin Büyükşehir Belediyesinin 265 milyon liralık borçlanma talebi mecliste reddedildi

Vahap Seçer, Mersin, Kongre, Alevi, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Mersin Büyükşehir Belediyesinin 265 milyon liralık borçlanma talebi mecliste reddedildi - Son Dakika


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