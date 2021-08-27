Üye Girişi
Mersin Büyükşehir Belediyesinin "Doğa Bizi Çağırıyor" etkinlikleri yeniden başladı - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesinin "Doğa Bizi Çağırıyor" etkinlikleri yeniden başladı

27.08.2021 10:28
Mersin Büyükşehir Belediyesinin

Mersin Büyükşehir Belediyesinin "Doğa Bizi Çağırıyor" etkinlikleri yeniden başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin "Doğa Bizi Çağırıyor" etkinlikleri yeniden başladı. Çamlıyayla ilçesinin Korucak Mahallesinden başlayan doğa yürüyüşü, Darıpınarı Mahallesi Karageçit Baraj Göletinde sona erdi. 7 kilometrelik yürüyüşe, 67 doğasever katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesinin pandemi öncesi "Haydi Birlikte Yürüyelim" sloganı ile başlattığı "Doğa Bizi Çağırıyor" etkinlikleri normalleşme süreciyle birlikte yeniden başladı. Çamlıyayla ilçesinin Korucak Mahallesi ile Darıpınarı Mahallesi Karageçit Baraj Göleti arasındaki 7 kilometrelik yürüyüşe 55'i kadın olmak üzere 67 doğasever katıldı.

Duyurusu yapıldığı andan itibaren Mersinliler tarafından büyük ilgi gören doğa yürüyüşü etkinliğine her yaştan vatandaş katıldı. Çoğunluğu kadınlardan oluşan grup, etkinlik sayesinde Mersin'in doğal güzelliklerini görme fırsatı yakalarken, temiz havada sosyalleşme imkanı da buldu. Büyükşehir tarafından eski Mezitli Belediyesi karşısı, Forum AVM bağlantı köprüsü altı ve Tarsus Kültür Merkezinden kaldırılan ücretsiz servislerle etkinliğin başlangıç noktasına götürülen doğaseverler, 7 kilometrelik uzun bir yürüyüşün ardından Karageçit Baraj Göletine vardı. Varış noktasındaki mesire alanında dinlenen doğaseverlere içecek ve sıkma ikram edildi.

"Sağlık yürüyüşü yapmış oluyorlar"

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesinde görevli Rıfat Gürbüz, Mersinlileri doğa ile buluşturmak için "Doğa Bizi Çağırıyor" etkinliklerini düzenlediklerini belirterek, "Çok beğenilen bir etkinlik. Özellikle kadınlarımız pandemi süresinde en çok yıpranan kesim oldu. Bu tip gezilerle sosyalleşiyorlar. Görmedikleri yerlere arkadaşlarıyla katılıp hoşça vakit geçiriyorlar. Ayrıca sağlık yürüyüşü yapmış oluyorlar. Bunlar insanlarımızı mutlu ediyor" dedi.

Yakın zamanda çıkan yangınlardan dolayı bazı bölgelere getirilen giriş yasakları nedeniyle gezi rotalarını değiştirmek zorunda kaldıklarını ifade eden Gürbüz, "Yangınlardan dolayı her bölgeye giremiyoruz, planladığımız bölgelerin dışına çıkmak zorunda kalıyoruz. Normalde başka bir bölgeye düzenlemeyi planlıyorduk ama yangınlar sebebiyle eylül ayına kadar yasaklar var. Bugünkü yürüyüşümüzü Korucak Köyünden başlattık, Darıpınarı'ndaki Karageçit Baraj Göletine kadar yaklaşık 7 kilometre yürüdük" diye konuştu.

"Çam kokuları arasında gezmek ve temiz havayı solumak gerçekten çok fayda sağladı"

Doğa yürüyüşüne Tarsus'tan katılan Selen Ziray da doğayla iç içe olmaları gerektiğini belirterek, "Geziye sosyal medya aracılığıyla ulaştım. Kendi memleketimde ilk defa yaz döneminde bir yürüyüş yaptım ve böylesine güzel bir mekanda yürüyüş yapmak, özellikle çam kokuları arasında gezmek ve o temiz havayı solumak gerçekten çok fayda sağladı. Herkesi bu yürüyüşe davet etmek istiyorum. Eğer şu göletteki sesi, şu kuşların sesini duyabiliyorsak ve doğadaki yeşilliği gözlemleyebiliyorsak bunun tadına varmamız gerekiyor ve böylesine güzel bir fırsatı bize verdiği için Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Doğa Bizi Çağırıyor etkinlikleri yeniden başladı
Mersin Büyükşehir Belediyesinin Doğa Bizi Çağırıyor etkinlikleri yeniden başladı
Mersin Büyükşehir Belediyesinin Doğa Bizi Çağırıyor etkinlikleri yeniden başladı
Mersin Büyükşehir Belediyesinin Doğa Bizi Çağırıyor etkinlikleri yeniden başladı
Mersin Büyükşehir Belediyesinin Doğa Bizi Çağırıyor etkinlikleri yeniden başladı

Çamlıyayla, Tarsus, Mersin, Baraj, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mersin Büyükşehir Belediyesinin 'Doğa Bizi Çağırıyor' etkinlikleri yeniden başladı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Bugün yükselişle güne başlayan altının gram fiyatı 484,5 liradan işlem görüyor 11:59 Son Dakika: Bugün yükselişle güne başlayan altının gram fiyatı 484,5 liradan işlem görüyor Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi 11:51 Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi Başında kaskı olmayan çocukların tehlikeli yolculuğu 11:36 Başında kaskı olmayan çocukların tehlikeli yolculuğu
2'si kadın 3 kişinin hırsızlık anı kameralara yansıdı 11:26 2'si kadın 3 kişinin hırsızlık anı kameralara yansıdı 525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor 11:15 525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! Öğretmenin kasasından servet çıktı 11:04 Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! Öğretmenin kasasından servet çıktı
Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış 10:49 Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış Son Dakika! Cumhurbaşkanı, Kabil'deki bombalı saldırıyı değerlendirdi: DEAŞ'ın ne kadar tehlikeli olduğunu ortaya koyuyor 10:32 Son Dakika! Cumhurbaşkanı, Kabil'deki bombalı saldırıyı değerlendirdi: DEAŞ'ın ne kadar tehlikeli olduğunu ortaya koyuyor

Son Dakika Haberleri
11:59 Son Dakika: Bugün yükselişle güne başlayan altının gram fiyatı 484,5 liradan işlem görüyor
11:57 Önce boğup, sonra 15 yerinden bıçaklamıştı! Annesini öldüren gencin ilk sözleri ''Hatırlamıyorum'' oldu
11:50 Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi
11:42 Son dakika! Cumhurbaşkanı, Taliban'ın teklifini açıkladı: Kabil Havalimanı'nın işletmesini yapmamızı istiyorlar
11:28 Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı satışa çıktı
11:20 Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, basın toplantısına çıplak çıktı
11:14 525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor
11:10 Tokyo Olimpiyatları'nda Paralimpik'teki ilk madalyamızı ülkemize Recep Çiftçi getirdi
11:06 Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de
10:43 Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok
KKTC Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu Kapalı Maraş'ın açılması konusunda konuştu: Maraş gibi önemli bir bölgeyi sonunda kararlılıkla açtık KKTC Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu Kapalı Maraş'ın açılması konusunda konuştu: Maraş gibi önemli bir bölgeyi sonunda kararlılıkla açtık         
12:07
Önce boğup, sonra 15 yerinden bıçaklamıştı! Annesini öldüren gencin ilk sözleri ''Hatırlamıyorum'' oldu Önce boğup, sonra 15 yerinden bıçaklamıştı! Annesini öldüren gencin ilk sözleri ''Hatırlamıyorum'' oldu         
11:57
Son dakika! Cumhurbaşkanı, Taliban'ın teklifini açıkladı: Kabil Havalimanı'nın işletmesini yapmamızı istiyorlar Son dakika! Cumhurbaşkanı, Taliban'ın teklifini açıkladı: Kabil Havalimanı'nın işletmesini yapmamızı istiyorlar         
11:43
Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı satışa çıktı Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı satışa çıktı         
11:29
Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, basın toplantısına çıplak çıktı Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, basın toplantısına çıplak çıktı         
11:21
Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de         
11:07
Eski sevgilisinin yeni sevgilisini öldürdü Eski sevgilisinin yeni sevgilisini öldürdü         
10:56
Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok         
10:43
Fotoğraf çekimi kanlı bitti! Model Jessica Leidolph, girdiği leopar kafesinde saldırıya uğradı Fotoğraf çekimi kanlı bitti! Model Jessica Leidolph, girdiği leopar kafesinde saldırıya uğradı         
10:20
Kylian Mbappe, Real Madrid ile anlaştı Kylian Mbappe, Real Madrid ile anlaştı         
10:19
Biden, ABD'NİN tahliye edeceği isimlerin listesini Taliban'a verdi Biden, ABD'NİN tahliye edeceği isimlerin listesini Taliban'a verdi         
09:51
Son Dakika: Kabil'de havalimanı yakınlarındaki bombalı saldırıda 90 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Kabil'de havalimanı yakınlarındaki bombalı saldırıda 90 kişi hayatını kaybetti         
09:21
Fatih Terim, Randers maçında Barış Alper performansına övgüler yağdırdı Fatih Terim, Randers maçında Barış Alper performansına övgüler yağdırdı         
09:16
Alişan, kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın kızları ile alışverişe çıktı Alişan, kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın kızları ile alışverişe çıktı         
08:50
Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu         
19:33
Damadın arkadaşlarından Damadın arkadaşlarından "Son pişmanlık neye yarar" şarkılı gönderme         
16:04
Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı         
15:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2021 12:10:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin Büyükşehir Belediyesinin "Doğa Bizi Çağırıyor" etkinlikleri yeniden başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement