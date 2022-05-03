Büyükşehir Belediyesinin ek hizmet binasında yangın çıktı - Son Dakika
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Büyükşehir Belediyesinin ek hizmet binasında yangın çıktı

03.05.2022 15:27

Mersin Büyükşehir Belediyesinin ek hizmet binasındaki bir ofiste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin ek hizmet binasındaki bir ofiste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Akdeniz ilçesi İstiklal Caddesi'nde bulunan binanın A bloğundaki Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına bağlı Park Bahçeler Proje Şube Müdürlüğüne ait ofiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İçerisinde kimsenin bulunmadığı ofisteki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Büyükşehir Belediyesinin ek hizmet binasında yangın çıktı
Büyükşehir Belediyesinin ek hizmet binasında yangın çıktı
Büyükşehir Belediyesinin ek hizmet binasında yangın çıktı
Büyükşehir Belediyesinin ek hizmet binasında yangın çıktı
Büyükşehir Belediyesinin ek hizmet binasında yangın çıktı
Büyükşehir Belediyesinin ek hizmet binasında yangın çıktı
Büyükşehir Belediyesinin ek hizmet binasında yangın çıktı
Büyükşehir Belediyesinin ek hizmet binasında yangın çıktı
Büyükşehir Belediyesinin ek hizmet binasında yangın çıktı

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesinin ek hizmet binasında yangın çıktı - Son Dakika


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