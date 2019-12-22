Mersin Büyükşehir Belediyesinin kadın marangozu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesinin kadın marangozu - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesinin kadın marangozu

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren üretim atölyelerinde çalışan kadınlar, başarılı çalışmalarıyla göz dolduruyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin kadın marangozu, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren üretim atölyelerinde çalışan kadınlar, başarılı çalışmalarıyla göz dolduruyor. Kadın işçilerden biri olarak marangoz atölyesinde çalışan Teslime Özdemir de belediyenin açacağı kreşte kullanılacak sandalyelerin üretimine başladı.


Büyükşehir Belediyesi tarafından toplumda cinsiyet eşitliği sağlamak için pozitif ayrımcılık sağlanarak işe alınan kadınlar, başarılı çalışmalara imza atıyor. Bugüne kadar otobüs şoförü, operatör, temizlik elemanları ile park ve bahçe işlerinde kadın istihdamına öncelik verilen Mersin Büyükşehir Belediyesinin marangoz ustası tercihi de yine bir kadın oldu.


Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde marangoz olarak işe başlayan ve dedesi marangoz olduğu için marangozluğa karşı küçük yaşlardan beri ilgili olduğunu söyleyen Teslime Özdemir, "Benim bu işe karşı bir ilgim ve sevgim vardı. Sağ olsunlar bana bu imkanı sundular. Vahap Seçer Başkanımızın kreş projesi için sandalyeler üretiyoruz. Masalar yapıyoruz. Allah izin verirse benim de iki çocuğum var ve onları da kreşe göndererek bizim yaptığımız masalarda, sandalyelerde eğitim almalarını istiyorum" dedi.


"Aslında marangozluk erkek mesleği olarak bilinir" diyerek konuşmasını sürdüren Özdemir, dedesinin marangoz olduğunu ve küçüklüğünden bu yana hep marangozluğa karşı ilgi duyduğunu ifade ederek, "Marangoz olmak istiyordum ve bana tanınan bu imkanla sevdiğim işi yapıyorum. Çevremdeki insanlar marangoz deyince biraz komik buluyorlar ama görecekler kadından marangoz da olur. Hem de çok iyi olur. Aslında toplumda kadın-erkek eşitsizliği var. Ama sağ olsun Vahap Seçer Başkanımız bu konudaki algıyı bozdu, kadınlara iş imkanı sağladı. İnşallah bu uygulamalar, tüm belediyelere örnek olur" şeklinde konuştu.


Plastik ürünlerin çocuk sağlığına zararı nedeniyle kreşte kullanılacak sandalyelerin ahşaptan üretildiği, bu mobilyalarda da yine kanserojen madde içermeyen boyalar kullanılarak, açılacak kreşe hazırlandığı bildirildi. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 01:53 Kaynak: İHA
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