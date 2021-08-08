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Mersin Büyükşehir Belediyesinin yaz spor kurslarının 1'inci etabı tamamlandı - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesinin yaz spor kurslarının 1'inci etabı tamamlandı

08.08.2021 09:40
Mersin Büyükşehir Belediyesinin yaz spor kurslarının 1'inci etabı tamamlandı, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi'nin düzenlediği yaz dönemi spor kurslarının 1'inci etabı sertifika programıyla son buldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi'nin düzenlediği yaz dönemi spor kurslarının 1'inci etabı sertifika programıyla son buldu.

Büyükşehirin yaz dönemi spor kurslarından özellikle yüzme kursuna katılım yoğun oldu. Talep doğrultusunda açılan atıcılık, atletizm, basketbol, jimnastik, fitness, futbol, geleneksel okçuluk, güreş, hentbol, su topu, tekvando, tenis, voleybol ve yüzme kurslarına toplam bin 483 genç katıldı. Düzenlenen sertifika törenine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Tarakçı ve Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Özgür Timur katıldı. Açılış konuşmalarının ardından tören, kortej yürüyüşü ve genç yüzücülerin havuzda yaptıkları dans gösterisi ile devam etti. 50 metre serbest yüzüş yarışlarının tamamlanmasıyla sertifika törenine geçildi. Sertifikasını alan sporcular protokol üyeleri, antrenörleri ve aileleriyle toplu fotoğraf çektirdi.

"Spor, kültür ve sanat alanında sizlere çok daha iyi hizmetler vermeyi düşünüyoruz "

Yurdun genelinde çıkan yangınlardan dolayı yoğun programı nedeniyle sertifika törenine katılamayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in selamını ve sevgilerini ileterek sözlerine başlayan Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, küçük yaşlarda spora başlamanın önemine değinerek, "Bu yaşlarda spora başladıkları zaman hangi branş olursa olsun becerileri, gelişmeleri çok farklı oluyor. Hatırlayın birçoğumuz ne yazık ki bu tür eğitimleri alamadık. Bu yaşlarda belki hep sokak aralarında bu spor dallarında yetişmeye veya denizlerde yüzmeye çalıştık ama bunun bilimsel eğitimini almak lazım. Bu kıymetli kursiyerlerimiz siz değerli veliler sayesinde bu eğitimi alıyorlar. Özellikle Büyükşehir Belediyesi'ne güvendiğiniz için de sizlere teşekkür ediyorum. Yaklaşık 1,5 yılı aşkın süredir ülkemiz tüm dünyada olduğu gibi pandemi ile uğraşmakta. Pandemi süreci bizi bazı faaliyetlerimizde olumsuz olarak etkiledi. Özellikle spor ve kültür alanında Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Mersin'in bir kültür şehri, bir spor kenti olma hedefimizi pandemiden dolayı kısıtlamak zorunda kaldık. İnşallah önümüzdeki süreçte pandemi tamamıyla gündemden kalkar ve biz de Başkanımızın öncülüğünde spor, kültür ve sanat alanında çok daha iyi hizmetler veririz" dedi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Tarakçı ise çocuklarını spora yönlendiren aileleri tebrik ederek, "Spor kültürüyle büyüyen çocuklar daha dürüst, daha doğru, yardımsever, paylaşımcı, hiçbir şekilde aklından riyakarlığı geçirmeyecek şekilde çalışkan olurlar ve bu düsturu aldıkları için bu minvalde nesiller yetiştirirler. Çünkü her biri ilerde anne ve baba olacaklar ve sizler bunun bilincinde olduğunuz için çocuklarınızı zaten bu branşa yönlendiriyorsunuz. Yürekten kutluyorum" şeklinde konuştu.

Tokyo Olimpiyatları'nda Mersin'de yetişen sporculardan ülkeyi temsil eden Ersu Şaşma ve Tuğçe Şahutoğlu'nun önemli başarılar elde ettiğini ifade eden Tarakçı, "Bizler için çok önemlisiniz. Çocuklarımızın özgüvenlerinin yüksek olması, spor kültürleri ile yetişmiş olması bizler için çok önemli. Bizler için buralara kadar geldiniz şeref verdiniz. Tüm desteklerinizi lütfen çocuklarımız için artarak devam ettirin. Bakın karşınıza LGS sınavı çıkacak, üniversite sınavı çıkacak ama sporla uğraşan çocuğun çok rahat deşarj olacağını unutmadan karar verin. Fiziklerinin gelişimine müthiş katkısını zaten burada size anlatsam saatler yetmez. Bu sebepten dolayı bu minik kelebeklerim katılım belgesi alacak. Hepsi de belki ileride iyi bir yüzücü, atlet, cimnastikçi olacaklar ve siz ebeveynleri kutluyorum" diye konuştu. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesinin yaz spor kurslarının 1'inci etabı tamamlandı
Mersin Büyükşehir Belediyesinin yaz spor kurslarının 1'inci etabı tamamlandı
Mersin Büyükşehir Belediyesinin yaz spor kurslarının 1'inci etabı tamamlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Pandemi, Mersin, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mersin Büyükşehir Belediyesinin yaz spor kurslarının 1'inci etabı tamamlandı - Son Dakika Spor


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