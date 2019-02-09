Son Dakika Haberleri: Mersin Büyükşehir Belediyespor - Beşiktaş: 92-75

Mersin Büyükşehir Belediyespor - Beşiktaş: 92-75

22 dakika önce

SALON: Servet TazegülHAKEMLER: Turgut Işık(xx), Seyhan Topaloğlu (xx), Yiğit Gönültaş(xx)MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Asena Yalçın (xx, Burcu Çiğil (xx), Melis Talay (xxx) 10, Gonca Karataş (xx), Gıntare Petronyte (xxx) 28, Yvonne Marche Anderson (xxx) 18, Sasa Cado (xxx) 16, Deniz Algül (xx)...

Mersin Büyükşehir Belediyespor - Beşiktaş: 92-75, System.String[]


SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Turgut Işık(xx), Seyhan Topaloğlu (xx), Yiğit Gönültaş(xx)

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Asena Yalçın (xx, Burcu Çiğil (xx), Melis Talay (xxx) 10, Gonca Karataş (xx), Gıntare Petronyte (xxx) 28, Yvonne Marche Anderson (xxx) 18, Sasa Cado (xxx) 16, Deniz Algül (xx) 2, Ashley Janeen Walker (xxx) 18

BEŞİKTAŞ: Olivia Esther Jeanne Epoupa (xx) 2, Kelsey Michelle Mitchell (xxx) 17, Bahar Yapar (xx), Esra Erden Atacan (xx) 8, Bahar Çağlar (xx) 7, Kübra İmren Siyahdemir (xx) 8, Osaretin Evelyn Aktahor (xxx) 22, Nurcan Ceren Ciğer (xx), Viktoria Vladımırovna Mircheva (xxx) 11.

1'İNCİ PERİYOT: 31-17

DEVRE: 56-27

3'ÜNCÜ PERİYOT: 82-55

TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyespor, evinde Beşiktaş'ı 92-75 mağlup etti.

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:13 Kaynak: DHA

Spor
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