Mersin Büyükşehir Belediyespor-Botaş: 61-75

SALON: Servet Tazgegül
HAKEMLER: İbrahim Altıntaş
(xx), Uygar Kurt (xx), Murat Zafer (xx)
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Asena Yalçın (xxx) 11, Melis Talay (xx) 3, Gintare Petronyte (xx) 8, Sasa
Cado (xxx) 13, Ashley Walker (xxx) 22, Burcu Çiğil (x), Yvonne Anderson (xx) 4, Avinar Kaya, Melisa Korkmaz, Gonca Karataş
, Özge Karataş
, Deniz Aygül
BOTAŞ: Claudia Cuic (xxx) 16, Olcay Çakır
(xx) 7, Büşra Akbaş (xxx) 13, Tijana Krivacevic (xx) 9, Elizabeth Williams
(xxx) 22, Melis Gülcan (xx) 6, Sehernaz Çidal (x), Kübra Erat (x) 2, Aylin Darınç (x), Erdenay Topçu
1'İNCİ PERİYOT: 23-22
İLK YARI: 38-37
3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-59 Mersin Büyükşehir Belediyespor
, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftasında BOTAŞ'ı ağırladı. Savunma ve hücumda etkisiz kalan Mersin temsilcisi maçı 61-75 kaybetti.
- Mersin