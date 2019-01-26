Son Dakika Haberleri: Mersin Büyükşehir Belediyespor-Botaş: 61-75

Mersin Büyükşehir Belediyespor-Botaş: 61-75

1 saat önce

SALON: Servet TazgegülHAKEMLER: İbrahim Altıntaş (xx), Uygar Kurt (xx), Murat Zafer (xx)MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Asena Yalçın (xxx) 11, Melis Talay (xx) 3, Gintare Petronyte (xx) 8, Sasa Cado (xxx) 13, Ashley Walker (xxx) 22, Burcu Çiğil (x), Yvonne Anderson (xx) 4, Avinar Kaya,...

Mersin Büyükşehir Belediyespor-Botaş: 61-75, System.String[]


SALON: Servet Tazgegül

HAKEMLER: İbrahim Altıntaş (xx), Uygar Kurt (xx), Murat Zafer (xx)

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Asena Yalçın (xxx) 11, Melis Talay (xx) 3, Gintare Petronyte (xx) 8, Sasa Cado (xxx) 13, Ashley Walker (xxx) 22, Burcu Çiğil (x), Yvonne Anderson (xx) 4, Avinar Kaya, Melisa Korkmaz, Gonca Karataş, Özge Karataş, Deniz Aygül

BOTAŞ: Claudia Cuic (xxx) 16, Olcay Çakır (xx) 7, Büşra Akbaş (xxx) 13, Tijana Krivacevic (xx) 9, Elizabeth Williams (xxx) 22, Melis Gülcan (xx) 6, Sehernaz Çidal (x), Kübra Erat (x) 2, Aylin Darınç (x), Erdenay Topçu

1'İNCİ PERİYOT: 23-22

İLK YARI: 38-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-59

Mersin Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftasında BOTAŞ'ı ağırladı. Savunma ve hücumda etkisiz kalan Mersin temsilcisi maçı 61-75 kaybetti.

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:45 Kaynak: DHA

Spor
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