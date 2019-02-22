Son Dakika Haberleri: Mersin Büyükşehir Belediyespor, Çıkışını Sürdürmek İstiyor

Mersin Büyükşehir Belediyespor, Çıkışını Sürdürmek İstiyor

1 saat önce

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Büyükşehir Belediyespor, ligin 20. haftasında yarın sahasında karşılaşacağı Fenerbahçe'yi yenip, çıkışını sürdürmek istiyor.

Mersin Büyükşehir Belediyespor, Çıkışını Sürdürmek İstiyor, System.String[]
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Büyükşehir Belediyespor, ligin 20. haftasında yarın sahasında karşılaşacağı Fenerbahçe'yi yenip, çıkışını sürdürmek istiyor.

Mersin Büyükşehir Belediyespor'un genel menajeri Melahat Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımlarının çok iyi bir hava yakaladığını söyledi.

Üst üste 6 maç kazandıklarını anımsatan Aydın, sonrasındaki mağlubiyetin ardından da 3 maçlık bir seri yakaladıklarını bildirdi.

Ligde 5. sırada yer aldıklarını ve play-off için tüm rakipleri yenmek zorunda olduklarını vurgulayan Aydın, "Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine play-off'da yer almak istiyoruz. Şu an tüm takım olarak bu hedefimize ulaşmak için mücadele ediyoruz. Yarın Fenerbahçe ile evimizde karşılaşacağız. Fenerbahçe'yi yenip yakaladığımız 3 maçlık galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.

Takımın durumunun çok iyi olduğunu ve karşılaşmaya hazır olduklarını ifade eden Aydın, taraftar desteğinin önemine vurgu yaptı.

Aydın, maça gelmek isteyen taraftarlar için ücretsiz araç kaldırdıklarını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:15 Kaynak: AA

Spor
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