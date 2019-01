Mersin Büyükşehir Belediyespor, Dolu Dizgin

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyespor , galibiyet serisine devam etmek istiyor. Genel Menajer Melahat Aydın , "Özellikle son hafta Hatay Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda yenmemiz büyük bir başarı. İkinci devreye galibiyetle başladık, kalan diğer maçları da kazanıp üst sıralara çıkmak istiyoruz" dedi.Kadınlar Basketbol Ligi'ne iyi başlayamayan Mersin ekibi, son 5 haftada aldığı galibiyetlerle toparladı. Lige Hatay Büyükşehir Belediyespor ile oynayarak başlayan turuncu-beyazlı ekip, ilk maçını evinde kaybetti. Ardından Bellona Kayseri Basketbol'u yenen Mersin ekibi, 3. haftada Botaş'a mağlup oldu. Ligin 4. haftasında Samsun Canik Belediyesi 'ni yenen sonra Beşiktaş 'a mağlup olan Güney ekibi, 6. haftada da İzmit Belediyespor'u mağlup etti. Daha sonra sırasıyla Fenerbahçe Çukurova Basketbol ile OGM Ormanspor'a mağlup olan Mersin Büyükşehir Belediyespor, ardından Gündoğdu Adana Basketbol, Galatasaray , Kırçiceği Bodrum Basketbol, İstanbul Üniversitesi ve Hatay Büyükşehir Belediyespor'u takımlarını yendi. Ligde 14 maçta 8 galibiyet, 6 mağlubiyet alan Mersin ekibi, 22 puanla 5. sırada yer alıyor. Bu maçlarda rakip potaya bin 99 sayı atan turuncu-beyazlılar, potasında ise 992 sayı gördü."İkinci yarıya galibiyetle başlamamız güzel oldu"Takımın durumuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Genel Menajer Melahat Aydın, lige Hatay Büyükşehir Belediyespor maçıyla başladıklarını kaydederek, "Ligin en güçlü ekiplerinden biri olan rakibimize evimizde mağlup olduk. Tabi ilk haftalar her zaman zor geçer. Bizim takımımız da ilk haftalarda çok zorlandı. Bir türlü istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Özellikle ilk 9 hafta inişli, çıkışlı bir grafik çizdik. Deplasmanda oynadığımız Ormanspor maçının ardından takımımız toparlandı ve seri galibiyetler almaya başladık. Son 5 maçımızı kazandık. İkinci yarının ilk maçını da geçtiğimiz hafta Hatay'da oynadık. Hatayspor ilk maçta bizi evimizde yenmişti. Rakibimizin ne kadar güçlü olduğunu biliyorduk. Zaten şu anda ligin ikinci sırasında yer alıyorlar. Zor bir maç olacağını bilerek sahaya çıktık. Beklediğimiz gibi kıran kırana geçti. Maç boyuncu takımımız çok iyi mücadele etti ama özellikle son periyotta çok iyi bir oyun ortaya koydular ve bulduğumuz sayılarla öne geçtik. Zor geçen bir maçı 4 sayı farkla kazanması bildik. İkinci yarıya galibiyetle başlamamız güzel oldu. Bütün oyuncularımızı kutluyoruz" diye konuştu."Seriye devam etmek istiyoruz"Önemli olanın bu galibiyet serisine devam etmek olduğunu vurgulayan Aydın, "Bu galibiyetlerden özellikle son hafta aldığımız galibiyetin önemli olması için önümüzdeki maçları da kazanmamız gerekiyor. Şimdi önümüzde Bellona Kayseri Basketbol ile deplasmanda oynayacağımız maç var. Rakibimiz her ne kadar ligde 3 galibiyet, 11 mağlubiyet alsa da bizi zor bir maç bekliyor. Eğer sahaya istediğimiz oyunu yansıtamaz ve iyi mücadele edemezsek maçı kazanamayız. Hafta başından beri takımımız maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Bizim takımımız istediği zaman her takımı yenebilecek güçte. Bu maçı da kazanıp galibiyet serisine devam etmek istiyor. İnşallah deplasmanda kazanıp, kentimize öyle döneceğiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN