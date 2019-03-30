Son Dakika Haberleri: Mersin Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray: 82-70

Mersin Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray: 82-70

1 saat önce

SALON: Servet TazegülHAKEMLER: Orkun Yurttaş (xx), Egemen Ercan (xx), Seyhan Topaloğlu xx)MERSİN BŞB.: Asena Yalçın (x) 1, Burcu Çiğil (xx) 12, Melis Talay (x) 3, Emel Ece Güler (x) 2, Gonca Karataş (x) 6, Dürdane Gülşah Gümüşay (x), Gintare Petronye (xxx) 29, Yvone Marche Anderson (x) 8, Sasa...

Mersin Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray: 82-70, System.String[]


SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Orkun Yurttaş (xx), Egemen Ercan (xx), Seyhan Topaloğlu xx)

MERSİN BŞB.: Asena Yalçın (x) 1, Burcu Çiğil (xx) 12, Melis Talay (x) 3, Emel Ece Güler (x) 2, Gonca Karataş (x) 6, Dürdane Gülşah Gümüşay (x), Gintare Petronye (xxx) 29, Yvone Marche Anderson (x) 8, Sasa Cado (xxx) 15, Ashley Janeen Walker (x) 6

GALATASARY: Eda Şahin (x) 8, Şerife Alperi Onar (x) 2, İremnaz Topuz (x), Sinem Ateş (xx) 11, Nazlı Bircan Gökdemir (x), Farhiya Abdi (x) 5, İnci Güçlü (x) 9, Monika Grigalauskyte (xxx) 16, Sude Yılmaz (x) 4, Moriah Elise Jefferson (xx) 15.

1'İNCİ PERİYOT: 21-13

DEVRE: 41-33

3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-47

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 24'ncü haftasında Mersin Büyükşehir Belediye, Galatasaray'ı konuk etti. Kıyasıya geçen maçın sonunda ev sahibi takım Mersin Büyükşehir Belediyesi, Galatasaray'ı 82-70 mağlup etti.

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:04 Kaynak: DHA

Gonca Karataş, Seyhan, Mersin, Spor
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