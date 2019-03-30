Son Dakika Haberleri: Mersin Büyükşehir Belediyespor Galatasaray'a Acımadı

Mersin Büyükşehir Belediyespor Galatasaray'a Acımadı

23 dakika önce

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, evinde karşılaştığı Galatasaray'ı 82-70 yendi.

Mersin Büyükşehir Belediyespor Galatasaray'a Acımadı, System.String[]
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, evinde karşılaştığı Galatasaray'ı 82-70 yendi. Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, ilk periyotu 21-13 önde tamamladı. Maçın 2. periyodu ise ortada geçti. Bu periyotta her iki takım da karşılıklı sayılar bulurken, devreye ev sahibi ekip 41-33 önde girdi. Maçın 3. periyodunda da etkili oyununu sürdüren ve aradaki sayı farkını açan turuncu-beyazlı ekip, bu periyodu 63-47 galip kapadı. Maçın son periyodu ise karşılıklı sayılarla geçti. Her iki takım da iyi savunma yaparken, mücadleyi Mersin Büyükşehir Belediyespor 82-70 kazandı.

(Koray Ünlü/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:36 Kaynak: İHA

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