Mersin Büyükşehir Belediyespor, Galibiyet Serisini Sürdürmek İstiyor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyespor , galibiyet serisine devam etmek istiyor. Genel Menajer Melahat Aydın , "Takımımız son 3 maçını kazanarak, toparlandı. Bundan sonra alacağımız seri galibiyetlerle üst sıralara çıkmak istiyoruz" dedi.Kadınlar Basketbol Ligi'ne iyi başlayamayan Mersin ekibi, son 3 haftada aldığı galibiyetlerle toparladı. Lige Hatay Büyükşehir Belediyespor ile oynayarak başlayan turuncu-beyazlı ekip, ilk maçını evinde kaybetti. Ardından Bellona Kayseri Basketi yenen Mersin ekibi, 3. haftada Botaş'a mağlup oldu. Ligin 4. haftasında Samsun Canik Belediyesi 'ni yenen sonra Beşiktaş 'a mağlup olan Güney ekibi, 6. haftada da İzmit Belediyespor'u mağlup etti. Daha sonra sırasıyla Fenerbahçe Çukurova Basketbol ile OGM Ormanspor'a mağlup olan Mersin Büyükşehir Belediyespor, ardından Gündoğdu Adana Basketbol, Galatasaray ve Kırçiceği Bodrum Basketbol takımlarını yendi. Ligde 12 maçta 6 galibiyet, 6 mağlubiyet alan Mersin ekibi, 18 puanla 7. sırada yer alıyor. Bu maçlarda rakip potaya 955 sayı atan turuncu-beyazlılar, potasında ise 876 sayı gördü."Takımımız toparlandı"Takımın durumuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Genel Menajer Melahat Aydın, lige Hatay Büyükşehir Belediyespor maçıyla başladıklarını kaydederek, "Ligin en güçlü ekiplerinden biri olan rakibimize evimizde mağlup olduk. Ligin ilk haftaları her zaman zor geçer. Bir de rakip güçlü olunca daha da zor geçiyor. Bu maçın ardından bir hafta bir hafta mağlubiyet alarak 6. haftaya kadar geldik. Takımımız bir türlü istediği oyunu tam olarak sahaya yansıtamadı. Sonra 3 hafta üst üste mağlubiyetler yaşadık. Tabi bu maçların 2'si ligde şampiyonluğa oynayan takımlardı o yüzden zor maçlardı. Bu maçlarda istemediğimiz sonuçlar elde ettik. Ancak kısa süre içinde takımımız toparlandı ve şu anda iyi bir oyun ortaya koyuyoruz" diye konuştu."Galibiyet serisine devam etmek istiyoruz"Ligin son 3 maçını kazandıklarını söyleyen Aydın, "3 mağlubiyetin ardından aldığımız 3 galibiyet çok önemliydi. Çünkü Avrupa kupalarından da elenince artık lige daha çok önem vermemiz gerekiyordu. Özellikle son 3 maçta deplasmanda Galatasaray'ı yenmemiz bizim açımızdan iyi oldu. Her zaman söylüyoruz, bizim takımımız istediği zaman her takımı yenebilir. Yeter ki istesinler ve o gün sahada istediklerini yapabilsinler. Biz takımımıza güveniyoruz. Şimdi önümüzde İstanbul Üniversitesi maçı var. İnşallah bu maçı da kazanıp, galibiyet serisine devam etmek istiyoruz. Güzel bir sonuçla deplasmandan döneceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN