Son Dakika Haberleri: Mersin Büyükşehir Belediyespor - Kırçiçeği Bodrum: 101 -  37

Mersin Büyükşehir Belediyespor - Kırçiçeği Bodrum: 101 -  37

1 saat önce

SALON: Servet TazegülHAKEMLER: Yücel Çilingir, Mustafa Akıllıoğlu, İsmail BinbirMERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Asena Yalçın 3, Melis Talay 13, Petronyte 30, Sasa Cado 18, Walker 27, Avinar Kaya, Burcu Çiğil 3, Melisa Korkmaz 7, Gonca Karataş, Özge KarataşKIRÇİÇEĞİ BODRUM: Beril Albayrak...

Mersin Büyükşehir Belediyespor - Kırçiçeği Bodrum: 101 -  37, System.String[]


SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Yücel Çilingir, Mustafa Akıllıoğlu, İsmail Binbir

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Asena Yalçın 3, Melis Talay 13, Petronyte 30, Sasa Cado 18, Walker 27, Avinar Kaya, Burcu Çiğil 3, Melisa Korkmaz 7, Gonca Karataş, Özge Karataş

KIRÇİÇEĞİ BODRUM: Beril Albayrak 7, Zivadinovic 11, Kriienko 2, Fatma Ata, Carr 10, Ece Deniz Onat, Büşra Turan 3, Deniz Ataer 2, Begüm Taşkın 2, Kübra Turan

1'İNCİ PERİYOT: 28-15

DEVRE: 53-23

3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-31

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12'nci haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor sahasında Kırçiçeği Bodrum'u 64 sayı farkla 101-37 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 30 sayıyla Mersin Büyükşehir Belediyespor'dan Petronyte oldu. Bu sonuçla ev sahibi ekibi 5'inci galibiyetini alırken, Kırçiçeği Bodrum ise 11'inci kez parkeden mağlup ayrıldı. - Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:36 Kaynak: DHA

Mersin, Bodrum, Büyükşehir Belediyespor, Spor
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