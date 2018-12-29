Mersin Büyükşehir Belediyespor - Kırçiçeği Bodrum: 101 -  37

SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Yücel Çilingir, Mustafa Akıllıoğlu, İsmail Binbir
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Asena Yalçın 3, Melis Talay 13, Petronyte 30, Sasa
Cado 18, Walker 27, Avinar Kaya, Burcu Çiğil 3, Melisa Korkmaz 7, Gonca Karataş
, Özge Karataş
KIRÇİÇEĞİ BODRUM: Beril Albayrak 7, Zivadinovic 11, Kriienko 2, Fatma Ata, Carr 10, Ece Deniz Onat
, Büşra Turan 3, Deniz Ataer 2, Begüm Taşkın 2, Kübra Turan
1'İNCİ PERİYOT: 28-15
DEVRE: 53-23
3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-31
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12'nci haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor
sahasında Kırçiçeği Bodrum
'u 64 sayı farkla 101-37 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 30 sayıyla Mersin Büyükşehir Belediyespor'dan Petronyte oldu. Bu sonuçla ev sahibi ekibi 5'inci galibiyetini alırken, Kırçiçeği Bodrum ise 11'inci kez parkeden mağlup ayrıldı. - Mersin