Son Dakika Haberleri: Mersin Büyükşehir Belediyespor Yarı Finalde

Mersin Büyükşehir Belediyespor Yarı Finalde

1 saat önce

Şanlıurfa'da düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Akdeniz'in iki takımı Hatay Büyükşehir Belediyespor ile Mersin Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.

Mersin Büyükşehir Belediyespor Yarı Finalde, System.String[]
Şanlıurfa'da düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Akdeniz'in iki takımı Hatay Büyükşehir Belediyespor ile Mersin Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi. Salondan 79-76 üstün ayrılan Mersin ekibi, adını yarı finale yazdıran üçüncü takım oldu.

Salon: 11 Nisan Hakemler: Tahsin Kuzu xx, Orkun Yurtdaş xx, Göksun Öz xx Hatay BŞB: İlsu Darıcıoğlu x 3, Katsiaryna Snytsina xxx 21, Cansu Köksal x, Williams xxx 24, Hülya Koçlar x 2, Amber Harris x 2, Gizem Başaran x 4, Merve Aydın x 6, Marica Gajic xx 14 Başantrenör: Aikaterini Chatzidaki Mersin BŞB: Asena Yalçın xx 14, Burcu Çiğil x 3, Melis Talay xx 9, Dürdane Gülşah Gümüşay x, Gintaer Petronyte xxxx 23, Marche Anderson xx 14, Sasa Cado xx 7, Janeen Walker xx 9 Başantrenör: Osman Olcay Orak 1. Periyot: 10-22 (Mersin BŞB lehine) Devre: 27-37 (Mersin BŞB lehine) 3. Periyot: 54-55 (Mersin BŞB lehine)

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 08:46 Kaynak: İHA

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