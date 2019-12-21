Mersin Büyükşehir'den engelliler için 'Gez, Gör, Hisset' projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir'den engelliler için 'Gez, Gör, Hisset' projesi - Son Dakika

Mersin Büyükşehir'den engelliler için 'Gez, Gör, Hisset' projesi

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin sosyal hayata dahil olmaları için 'Gez, Gör, Hisset' projesini hayata geçirdi.

Mersin Büyükşehir'den engelliler için 'Gez, Gör, Hisset' projesi, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin sosyal hayata dahil olmaları için 'Gez, Gör, Hisset' projesini hayata geçirdi. Projenin ilk etkinliğinde, İbni Sina Özel Eğitim Meslek Lisesinde eğitim gören 81 işitme engelli öğrenci, Tarsus Hayvan Parkında keyifli bir gün geçirdi.


Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Gez, Gör, Hisset' projesinin ilk etkinliğinde, işitme engelli öğrenciler, Tarsus Hayvan Parkında doğayla iç içe zaman geçirdi ve bazı hayvanları ilk kez görmenin heyecanını yaşadı.


Etkinliğe katılan ve bazı hayvanları ilk defa gördüğünü dile getiren Gülden Gönülşen, "Bugün hayvanat bahçesine geldiğim için çok mutlu oldum, çok beğendim. Başka gezilerin düzenlenmesini istiyorum" dedi.


Gezilerin devam etmesini isteyen Fatma Öksüz de "Hayvanların içerisinde çok beğendiğim çok tatlı bir hayvan vardı, tavşanı çok sevdim. Bunun gibi gezilerin olmasını isterim" diye konuştu.


Öğrencilerden Caner Çetin de Tarsus Hayvan Parkına ilk kez geldiğini ve gezinin tekrarlanmasını istediğini söyledi. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:31 Kaynak: İHA
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