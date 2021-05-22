MERSİN BÜYÜKŞEHİR'DEN KARAKOVAN VE PETEK KONSEPTİNDE 'BAL EVİ' - Son Dakika

MERSİN BÜYÜKŞEHİR'DEN KARAKOVAN VE PETEK KONSEPTİNDE 'BAL EVİ'

22.05.2021 12:45

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi, arı ürünlerini üreticiden tüketiciye doğal ve daha az maliyetle ulaştırmak amacıyla hayata geçirdiği 'Bal Evi'nin ilk satış noktasını Yenişehir'e yerleştirdi.

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi, arı ürünlerini üreticiden tüketiciye doğal ve daha az maliyetle ulaştırmak amacıyla hayata geçirdiği 'Bal Evi'nin ilk satış noktasını Yenişehir'e yerleştirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, GMK Bulvarı üzerinde bulunan Bal Evi'ni ziyaret etti. Bal Evi'nde Başkan Seçer'i, üzerinde 'Arıları Koruyalım' yazılı tişörtleri olan minikler ellerinde 'Arı yoksa yaşamda yok' ve '20 Mayıs Dünya Arı Günü Kutlu Olsun' dövizleri ile karşıladı. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi tarafından hayata geçirilen proje ile bal ve arı ürünleri üreticilerinin hayali gerçek oldu. Mersin İli Arı Yetiştiricileri Birliği ortaklığında ve birlik üyelerinden gelen taleple hayata geçirilen 'Bal Evi', arı ürünlerini üreticiden tüketiciye doğal ve daha az maliyetle ulaştıracak.Birliğe kayıtlı 4 bine yakın yetiştiricinin ürettiği bal, propolis, arı sütü, polen gibi arı ürünleri Bal Evi satış noktaları aracılığıyla doğrudan vatandaşlara satılacak. İlki Yenişehir ilçesinde yerleştirilen Bal Evi,GMK Bulvarı'nda Dumlupunar Anadolu Lisesi yanında bulunuyor.

Başkan Vahap Seçer, Bal Evi'nin vatandaşların rahatça ulaşabileceği bir konumda olduğunu belirterek, 'Yenişehir ilçemizin GMK üzerinde, merkezde Forum Alışveriş Merkezi'ne yakın bir bölge. Vatandaşlarımızın son derece rahat ulaşabileceği bir bölge üzerindeyiz. Dumlupınar Lisesi'nin hemen köşesi. Alışveriş etmek isteyen vatandaşlarımıza da adresi vermiş olalım. Burada; bölgemizde, Toroslar'ın eteklerinde, Mersin'in ovalarında, narenciye bahçelerinde, katran ormanlarına kadar bölgedeki bitkilerden, onların çiçeklerinden arıların elde ettikleri ürünlerin tamamı satılıyor. Hem birinci elden hem fiyat olarak ekonomik hem sağlıklı hem güvenilir' dedi.

Vatandaşların doğal arı ürünlerine ulaşma konusunda sıkıntı yaşadığını ifade eden Başkan Seçer, yapılan Bal Evi sayesinde Mersinli vatandaşların doğal ve katkısız arı ürünlerine ulaşabileceklerini söyledi. Seçer, 'Biliyorsunuz arıcılık sektöründe ürünler konusunda bazı problemler yaşanabiliyor. Bal diye satılıyor ama aslında içinde çok farklı ürünler olabiliyor. Yani yanıltıcı, tüketiciyi kandıran, aldatan bazı ürünler olabiliyor ama burada %100 güvenilir. Çünkü bizim birliğimizin denetiminde, onların kontrolünde, onların fiyat belirlemesiyle burada bu ürünler pazarlanıyor diye konuştu.

Başkan Seçer, Türkiye ve Mersin'in arıcılık sektöründe iyi konumda olduğunu ifade ederken, arı ürünlerinin üretim tekniklerinin geliştirilmesi gerektiğini kaydetti. Bu konuda verilecek desteklerle verim ve kalitenin artacağını ifade eden Seçer, 'Bölgemiz arıcılık yönünden zengin bir bölge ve bu bölgede çok çeşitli endemik bitkiler var. Türkiye aslında bu açıdan da zengin. Kovan sayısı bakımından Mersin, Türkiye içerisinde fena bir durumda değil rakamsal olarak ama kovan başı verim sıkıntılı. Bunun anlamı şudur; üretimi daha teknik yapmak gerekiyor. Bu konuda da bilimsel yöntemlerle çalışmak gerekiyor. Tabii ki birliğimizin, bizlerin, bazı üniversitelerdeki ziraat fakültelerindeki bu üretime ait bölümlerin destekleriyle de arıcılık sektörü üretim, kalite bakımından, verimlilik bakımından gelişecektir. Biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman üreticimizin yanındayız. Arı üreticimizin de yanındayız. Bir müddet önce arı üreticilerimize ekipman desteği yaptık. Bu gördüğünüz evleri de bizlerin katkısıyla buraya kurdu arkadaşlarımız. Yine Mezitli ilçemizde kurulacak. Tarsus ilçemizde bir tane kurulacak. Bölgemizde ihtiyaç duyulan her alanda arı üretiminden elde edilen ürünlerin pazarlanması için bu noktaları oluşturacağız' diye konuştu.

Bir kısmı geri dönüşüm malzemelerinden en az maliyetle yapılan ve Büyükşehir Belediyesi'nin ustalarının ellerinde şekillenen 'Bal Evi' tanzim satış noktası niteliğinde hizmet veriyor.Bal Evi sayesinde tüketici tamamen doğal ve katkısız arı ürünlerine ulaşırken, üretici de ürettikleri ürünlerini doğrudan piyasa değerinde satabilecek.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR'DEN KARAKOVAN VE PETEK KONSEPTİNDE 'BAL EVİ'
MERSİN BÜYÜKŞEHİR'DEN KARAKOVAN VE PETEK KONSEPTİNDE 'BAL EVİ'
MERSİN BÜYÜKŞEHİR'DEN KARAKOVAN VE PETEK KONSEPTİNDE 'BAL EVİ'
MERSİN BÜYÜKŞEHİR'DEN KARAKOVAN VE PETEK KONSEPTİNDE 'BAL EVİ'

Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir, Türkiye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MERSİN BÜYÜKŞEHİR'DEN KARAKOVAN VE PETEK KONSEPTİNDE 'BAL EVİ' - Son Dakika


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