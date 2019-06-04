Son Dakika Haberleri: Mersin Büyükşehir'den renkli Ramazan Bayramı kutlaması
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Mersin Büyükşehir'den renkli Ramazan Bayramı kutlaması

49 dakika önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı için hazırladığı reklam kutlamalarıyla yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Mersin Büyükşehir'den renkli Ramazan Bayramı kutlaması, System.String[]
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı için hazırladığı reklam kutlamalarıyla yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Günümüzde yüz yüze iletişimin yerini alan SMS ve whatsapp kutlamalarına ince göndermeler yapan Büyükşehir Belediyesi'nin kutlama mesajları, kaybolan bayram değerlerini hatırlatırken, alışılmışın dışına çıkan tarzıyla Mersinlilerden büyük beğeni aldı. Mersinlilerin oldukça ilgisini çeken kutlama mesajları sosyal medya üzerinden beğeni yağmuruna tutuldu. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:26 Kaynak: İHA
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı, Mersin, Güncel
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