Mersin Büyükşehir GSK, Fenerbahçe maçı için hazır - Son Dakika

Mersin Büyükşehir GSK, Fenerbahçe maçı için hazır

07.01.2021 15:37
Mersin Büyükşehir GSK, Fenerbahçe maçı için hazır, System.String[]

Mersin Üniversitesi Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, yarın kendi evinde Fenerbahçe Gelişim ile karşılaşacak.

Mersin Üniversitesi Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, yarın kendi evinde Fenerbahçe Gelişim ile karşılaşacak. Karşılaşma, Mersin Üniversitesi Spor Salonunda gerçekleşecek.

Türkiye Kadınlar Basketbol Liginde oynayan Mersin Üniversitesi Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (GSK), yarın saat 14.00'te Fenerbahçe Gelişim ile karşılaşacak. Ligde 8 puanla 12. sırada yer alan Mersin Üniversitesi Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK'nin Fenerbahçe Gelişim karşısında tek parolası galibiyet. Ekip, bunun için antrenmanlarına devam ediyor.

"Fenerbahçe maçını kazanarak çıkışa geçmek istiyoruz"

Antrenör İbrahim Sağdıç, takımın maça sıkı bir şekilde hazırlandığını ifade ederek, galibiyetle çıkış yakalamak istediklerini belirtti. Sağdıç, "Fenerbahçe maçını kazanarak çıkışa geçmek istiyoruz. Bunu da yapabilecek güçteyiz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yarın iyi oynayacağımızı, kazanacağımızı düşünüyorum. Biz iyi ve büyük bir aileyiz. Yarın inşallah aile olarak mutlu olacağımız bir maç oynarız" dedi.

"İyi bir maç çıkarmak istiyoruz"

Takım olarak Fenerbahçe Gelişim maçına hazır olduklarını belirten Takım Kaptanı Cansu Yetiş de "Bu hafta tamamen tam kadro ve iyi bir şekilde Fenerbahçe maçına hazırlanıyoruz. Çok zamanımız olmadı, çünkü daha dün İzmir deplasmanından geldik. Bugün yapacağımız çalışmayla teknik-taktik konularını bitirip hazır bir şekilde Fenerbahçe maçına çıkıp kazanacağımızı düşünüyorum. Rakibimiz genç bir takım. Biz onlara göre biraz daha tecrübeliyiz. Bunu kullanarak iyi bir maç çıkarmak istiyoruz" diye konuştu.

"Galibiyetle sonuçlanan bir maç oynayacağımıza inanıyorum"

Oyuncu Yaren Gürbüz ise karşılaşmanın kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Fenerbahçe en son maçında rakibine sağlam bir oyun sergiledi. Biz de kafa olarak, taktiksel olarak, fiziksel olarak kendimizi bu maça hazırlıyoruz, çünkü bizim için çok önemli bir maç. Play Off mücadelesi veriyoruz. O yüzden hazırız, çalışıyoruz. Evimizde galibiyetle sonuçlanan bir maç oynayacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Bu sezon transfer olan Ayça Kiroğlanoğlu, antrenörlerinin yardımı ile maça sıkı bir şekilde hazırlandıklarını ifade ederek, "Takımımız hem fiziksel hem mental olarak şu an gayet hazır. Yarınki maçı sabırsızlıkla bekliyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Mersin Büyükşehir GSK, Fenerbahçe maçı için hazır
Mersin Büyükşehir GSK, Fenerbahçe maçı için hazır
Mersin Büyükşehir GSK, Fenerbahçe maçı için hazır

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Üniversitesi, Fenerbahçe, Maç, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mersin Büyükşehir GSK, Fenerbahçe maçı için hazır - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Bomba iddia: Kanye West, Kim Kardashian'ı bir YouTuber'la aldatıyor Türkiye'de 2020'de en çok satan otomobil markası Fiat oldu Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı Galatasaray, Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesini donduracak Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı Eşini 40 bıçak darbesi ile öldüren katil kocaya verilen haksız tahrik indirimi bozuldu Gizlice gelip husumetlisine dehşeti yaşattı! Silahlı saldırı anı saniye saniye kamerada Cinayet Müge Anlı'da çözüldü! Aylardır kayıp olan genç kadının öldürüldüğü ortaya çıktı
Acılı eş, 8'inci kattan düşüp ölen karısının başında gözyaşı döktü Acılı eş, 8'inci kattan düşüp ölen karısının başında gözyaşı döktü         
15:10
Son Dakika: Kobani İddianamesi kabul edildi! Selahattin Demirtaş'ın da arasında olduğu 108 şüpheli yargılanacak Son Dakika: Kobani İddianamesi kabul edildi! Selahattin Demirtaş'ın da arasında olduğu 108 şüpheli yargılanacak         
14:54
DSÖ'den Avrupa'ya mutasyon uyarısı: Durum endişe verici, daha fazlasını yapmak gerekiyor DSÖ'den Avrupa'ya mutasyon uyarısı: Durum endişe verici, daha fazlasını yapmak gerekiyor         
14:25
Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı         
14:21
Bircan Bali'den ağızları açık bırakan Hadise yorumu: Muayyen gününde olmasaydı Eurovision'da 1. olurdu Bircan Bali'den ağızları açık bırakan Hadise yorumu: Muayyen gününde olmasaydı Eurovision'da 1. olurdu         
14:13
Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı         
13:31
Trump destekçilerinin Kongre baskınında en çok o dikkat çekti: Boynuzlu kürklü Q Shaman Trump destekçilerinin Kongre baskınında en çok o dikkat çekti: Boynuzlu kürklü Q Shaman         
13:23
Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor         
12:52
Ajan rolüne bürünen gençler, sokakta şaka yaptıkları kişi sivil polis çıkınca şaşkına döndü Ajan rolüne bürünen gençler, sokakta şaka yaptıkları kişi sivil polis çıkınca şaşkına döndü         
12:27
Yorgun mermi kurbanı Büşra'nın cenazesinde yürek yakan sözler: Bizi birbirimizden ayırmayın Yorgun mermi kurbanı Büşra'nın cenazesinde yürek yakan sözler: Bizi birbirimizden ayırmayın         
12:19
Biden'ın zaferi tescillendi, Trump pes etti: 20 Ocak'ta görevi sorunsuz şekilde devredeceğim Biden'ın zaferi tescillendi, Trump pes etti: 20 Ocak'ta görevi sorunsuz şekilde devredeceğim         
11:53
Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti         
11:21
Mesut'un Fenerbahçe'ye transferi İngiliz basınında! Eşinin isteği dikkat çekti Mesut'un Fenerbahçe'ye transferi İngiliz basınında! Eşinin isteği dikkat çekti         
11:11
Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor         
10:46
Yeşil biber fiyatındaki artış üreticiye göbek attırdı Yeşil biber fiyatındaki artış üreticiye göbek attırdı         
10:13
Yargıtay, eşinin maaşını beğenmeyen kadını ağır kusurlu saydı Yargıtay, eşinin maaşını beğenmeyen kadını ağır kusurlu saydı         
09:36
Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu         
21:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2021 15:46:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin Büyükşehir GSK, Fenerbahçe maçı için hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei