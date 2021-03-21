Mersin Büyükşehir GSK namağlup devam ediyor

Türkiye Kadınlar Hentbol 2. Ligi'nde mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK Kadın Hentbol Takımı, İzmir'de oynanan maçları namağlup tamamladı.

Türkiye Kadınlar Hentbol 2. Ligi'nde mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK Kadın Hentbol Takımı, İzmir'de oynanan maçları namağlup tamamladı. Büyükşehir GSK, 36-26 skorla İzmir Bornova Belediyesini yenerek kente mutlu döndü. 1. tur maçlarında 3'te 3 yapan sporcular 6 puan kazandı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mersin Büyükşehir Kadın Hentbol Takımı, deplasmanda oynadığı maçlarda üstün oyununu kaybetmedi ve rakibine sayı vermeden maçları tamamladı. Mersin temsilcisi, 9-11 Nisan'da oynanacak maçları da namağlup kazanarak gelecek yıl kulübü, Hentbol Federasyonu Kadınlar 1.Ligi'nde temsil etmeyi hedefliyor. Erkek Basketbol Takımı, final grubuna kalmak için mücadelesini sürdürüyor Büyükşehir GSK Erkek Basketbol Takımı, Asya Kartallarına karşı oynadığı play-off karşılaşmasında maçı baştan sona önde götürdü. Maçın ilk periyotunu 21-14 önde kapatan Büyükşehir, iyi oyununu ikinci periyota da taşıdı ve devre arasına 33-27 önde girdi. Maçı önde götüren Mersin ekibi 3. periyotu da 47-34 önde kapattı. Maçın son bölümünde farkı açan Büyükşehir, maçı 70-51 kazandı. Final grubuna kalmak için büyük avantaj yakalayan Büyükşehir GSK, Mersin'de oynanacak olan rövanş maçına avantajlı çıkacak. Rövanş maçı 23 Mart Salı günü oynanacak. Kazanması halinde Mersin temsilcisi final grubuna kalacak. İlk 2 sırayı alan takımlar bir üst lige yerleşecek. - MERSİN

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