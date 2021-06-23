Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 branşta şampiyonluk sevinci yaşadı - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, basketbol, voleybol ve hentbol branşlarında şampiyonluk sevinci yaşayarak Mersin'in göğsünü kabarttı.

22 spor branşında mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü takımları başarıdan başarıya koştu. Büyükşehir Belediyesi GSK, yapılanma sürecinin ilk yılında basketbol, voleybol ve hentbol branşlarında şampiyonluk sevinci yaşadı. Sezon başında Bölgesel Amatör Lig'den 2. Lig'e çıkmak için yola çıkan Kadın Basketbol Takımı, 1. Lig'den çekilme kararı alan Mersin Üniversitesi ile birleşerek yoluna 1. Lig'de devam etti. Genç bir kadroyla ligde ter döken kadın basketbolcular, ilk senesinde Play-off'a kalma başarısı gösterdi. Önümüzdeki sezon Büyükşehir Belediyesi olarak 1. Lig'de mücadele edecek olan sporcuların hedefi ise yeniden Play-off'larda mücadele edip bir üst lige yükselmek.

Erkek Basketbol Takımının gözü Süper Lig'de

Bölgesel ligde mücadele eden Erkek Basketbol Takımı ise 2019-2020 sezonunda 2. Lig'e yükselme başarısı gösterdi. Erkek basketçiler, 2020-2021 sezonunda güçlendirilmiş kadrosu ve kritik zamandaki koç değişimiyle yeni bir başarıya daha imza attı ve 1. Lig'e yükselerek bir ivme yakaladı. Bu sezon 1. Lig'de mücadele edecek olan Erkek Basketbol Takımının yeni hedefi ise Süper Lig.

Voleybolda tarihi başarı

2020-2021 sezonunda 8 grupta 84 takımın yer aldığı Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde mücadele eden ve grubunu ilk 2 sırada bitiren Büyükşehir GSK sporcuları, ilk 16 takım arasına girdi. 16 takımın arasından finale çıkan kadın voleybolcular, finalist olarak 1. Lig'e yükseldi ve tarihi bir başarıya imza attı.

Hentbolcular namağlup şampiyon

Basketbol ve voleybol branşlarında elde edilen başarıların ardından hentboldan da beklenen müjdeli haber geldi. Neredeyse tamamına yakını Mersinli sporculardan oluşan Kadın Hentbol Takımı, 2 grupta yer alan 8'er takımın birbiri ile mücadelesi sonucunda grubunu namağlup bir şekilde bitirerek 1. Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

Tam bir gurur tablosu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Özgür Timur, yapılanma sürecinin başında yakaladıkları bu başarının tesadüfi olmadığını ifade ederek, "Başkanımız Vahap Seçer'in spora bakış açısı ve anlayışına uygun bir biçimde disiplinli ve özverili bir şekilde adımlar atık. İyi bir teknik ve idari ekip kurduk. Birbirine inanan, sevgi ve saygı duyan sporcuları bir araya getirdik. Amacımız bu kente iyi bireyler ve sporcular kazandırmak. Ama bunu yaparken de mücadele ruhunu yaptığımız işe yansıtmak istedik. Bu sezon aldığımız başarılar ve şampiyonluklar kısa sürede hem yetiştirici hem de yarışmacı bir kulüp haline geldiğimizi kanıtladı" dedi. - MERSİN