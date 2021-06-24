Mersin Büyükşehir ile Öğrenciler Yks Öncesi Moral Buldu - Son Dakika

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, 26-27 Haziran'da yapılacak Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için 'YKS Öncesi Püf Noktalar ve Kısa bir Mola' etkinliği düzenledi. Hem Sosyal Hizmetler Dairesi'ne bağlı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde eğitim alan hem de Merci Öğrenci Danışmanlık Merkezi'nden danışmanlık hizmeti alan öğrencilerin katılım sağladığı etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi'nde görevli rehber öğretmenler ve psikologlar nefes egzersizlerinden kaygı yönetimine kadar öğrencileri rahatlatacak birçok etkinlik gerçekleştirdi.

Sınav öncesi öğrencilere motivasyon Büyükşehir Belediyesi'nde görev alan Klinik Psikolog Asena Akatürk, öğrencilere nefes egzersizi yaptırdı. Anamur Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi rehber öğretmenlerinden Gökhan Poyraz, kaygı yönetimi ile ilgili bir söyleşi gerçekleştirirken, Merci Danışmanlık Merkezi'nde rehber öğretmen olarak görev alan Canan Serin ise sınav öncesi öğrencilerin motivasyonunu arttırmak için dünya çapında başarı yakalamış önemli isimlerin hayat hikayelerini anlattı. Etkinliğin sonunda kurs merkezi öğrencilerinin oluşturduğu Sanat Sokağı Grubu müzik dinletisi sundu.

"Bu etkinlikten sonra kaygılarımın daha aza indiğini hissediyorum"

Sınava hazırlık sürecinde Merci Öğrenci Danışmanlık Merkezi danışmanlarından aldığı desteği anlatan Cemile Simge Turan, "Kuzenim vasıtasıyla Merci ile tanıştım, psikolog destekleri var. Rehber öğretmenlerimizden büyük bir yardım aldık, biri sizi yönlendirince daha motive bir şekilde yapıyorsunuz. Sakin kalıyorsunuz. Şu an sınava 2, 3 gün kaldı ve diyorum ki; ya konular eksikse ne yapacağım? Canan Hoca sağ olsun beni sakinleştirebiliyor en azından" dedi.

Yapılan etkinlikle korku ve kaygılarının azaldığını söyleyen Turan, "Bugün çok güzel geçti. Özellikle nefes egzersizi bayağı işe yarıyor. Biz aslında önceden de bu proje kapsamında yoga çalışmaları yapıyorduk ve vücudun arındığını hissediyorsunuz. Güzeldi. Heyecanlıyım, sınava çok az kaldı, birazcık korku, azıcık da kaygı vardı ama şu an bu etkinlikten sonra biraz daha aza indiğini hissediyorum" diye konuştu.

Yayın Tarihi: 24. 6. 2021 10: 34: 27