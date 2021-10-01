Mersin Büyükşehir'in Kültür Sanat Kadrosu Güçleniyor - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir'in Kültür Sanat Kadrosu Güçleniyor

01.10.2021 09:51
Mersin Büyükşehir'in Kültür Sanat Kadrosu Güçleniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat kadrosunu güçlendirmek için yeni alımlar yapmaya devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat kadrosunu güçlendirmek için yeni alımlar yapmaya devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde hizmet veren Halk Oyunları Ekibi'ne yeni oyuncu alımı, Türk Halk ve Türk Sanat Müziği Topluluklarına da enstrüman sanatçısı alım sınavını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, bu kez de Türk Halk Müziği Topluluğu için solist sanatçı alım sınavı yaptı.

Jüri koltuğunda birbirinden değerli isimler oturdu Nevit Kodallı Salonu'nda gerçekleştirilen sınavın jüri koltuğunda Türk Halk Müziği Sanatçısı Hüseyin Turan, Çukurova Senfoni Orkestrası Orkestra Şefi Eray İnal, Mersin Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Kanun Sanatçısı Ahmet Baran, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili Serdal Gökayaz, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Şef Vekili İlker Bozkurt yer aldı. Gözlemci üye olarak ise Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak, Mersin Büyükşehir Belediyesi Tiyatro ve Sanat Şube Müdürlüğü Koordinatörü Zehra Alev Tol yer aldı.

Adaylar önce parçalarını seslendirdi, ardından nota bilgilerine bakıldı

Birbirinden değerli jüri üyelerinin yer aldığı sınavda güçlü sesler yarıştı. Jüri karşısına geçen adaylar ilk olarak hazırladıkları parçaları seslendirdi. Ardından jüri tarafından adayların nota bilgisi ölçüldü. Sınavlar ilerleyen günlerde de sürecek. Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi, 1, 2 ve 3 Kasım'da Kent Orkestrası için sanatçı alım sınavı düzenleyecek.

Minik Mina jüriden 100 puan aldı

Sınavda renkli anlar da yaşanırken, annesi Arzu Tekinyıldız ile sınava gelen minik Mina, jüriyi merak ettiği için sahneye çıktı ve 'Mini Mini Bir Kuş' şarkısını seslendirdi. Jüriden 100 puan alan minik Mina, sahneden mutlulukla ayrıldı.

Hüseyin Turan: "Çok güzel sesler var"

Türk Halk Müziği'nin sevilen isimlerinden Hüseyin Turan, adayların performanslarına ve nota bilgilerine baktıklarını ifade ederek, "Bugün ikinci günümüz. Yine aynı hızla ve tempo ile gidiyoruz. Bugün de solist adaylarımızı değerlendirmeye çalışıyoruz ve aralarında çok güzel sesler var. Onu da gördük hakikaten, umutlandık. Şimdi bugün hem performansına bakıyoruz, aynı zamanda nota bilgisi var mı, bunlara dikkat ediyoruz. Aynı zamanda hangi yöreyi söylüyorsa o yörede birtakım tavırlar var, onlara hakimiyeti var mı ona bakıyoruz. En iyisini almaya çalışacağız" dedi.

İnal: "Güzel ve hakkaniyetli bir sınav olduğunu düşünüyorum"

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Orkestra Şefi Eray İnal, çok iyi sesler olduğunu ve kimi zaman çok zorlandıklarını belirterek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanımız Vahap Bey'e çok teşekkür ediyorum böyle güzel bir iş yaptığı için. Hele ki pandemiden çıktığımız bu dönemde sanata ve sanatçıya olan desteğinden ötürü tüm sanatçılar ve tüm işsiz sanatçılar adına çok teşekkür ediyorum. Çok kriterimiz vardı bugün. Seslere baktık, nota okuttuk, deşifre yaptırdık. Biraz nazariyat sorduk. Güzel bir sınav oldu. Umarım çok güzel bir şekilde sonuçlarını alacak belediyemiz. En kısa zamanda biz de konserlerini izlemeye geleceğiz zevkle. Herkes için hayırlısı ve iyisi olsun inşallah. Güzel ve hakkaniyetli bir sınav olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Baran: "Liyakati merkezine koyan bu şeffaf yapıyı gönülden kutluyorum"

Mersin Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Kanun Sanatçısı Ahmet Baran, çok kıymetli değerlerle bir araya geldiklerini vurgulayarak, "Şehrimiz adına, kültürümüz adına, musiki sanatımız adına umut dolu bir gündü bizim için. Zannediyorum tüm jüri arkadaşlarım için de aynı şekildeydi. Çok renkli, çok çekişmeli, oldukça çetin, keyifli bir sınav periyodunu geride bıraktık. Tabi bu zor zamanlarda sanatçıların kendisini ifade edebilmesi için bir zemin bulması adına çok kıymetli bir çalışma. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyemizi, Sayın Başkanımızı ve emeği geçen tüm jüri üyelerini, liyakati merkezine koyan bu şeffaf yapıyı gönülden kutluyorum. Herkesi tebrik ediyorum. Bugün ve dün burada gerçekleştirilen sınavdan çok heyecan duyduğumu ve meyvelerini kısa zamanda toplayacağımızı düşünüyorum. Dilerim, bir an önce dinleyicilerimizle buluşturur, kentimize güzel musiki şölenleri yaşatmaya bir an evvel başlarız" ifadelerini kullandı.

Özdülger: "1, 2 ve 3 Kasım'da Kent Orkestrası sınavımız olacak"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger ise açmış oldukları sınavın ikinci etabını tamamladıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Son etabımız 1, 2 ve 3 Kasım'da Kent Orkestrası sınavımız olacak. Bugün Türk Halk Müziği solist sınavımızı yaptık. Dün de enstrüman sınavlarımız olmuştu. Son derece güzel bir sınav gerçekleştirdik. Değerli jüri üyelerimizle de değerlendirmemizi bitirdik. Ama tabi yine sınavlar açacağız. Diğer enstrümanlar için, halk oyunları için tekrar bir sınav gerçekleştireceğiz ileriki tarihlerde. Adaylardan beklentimiz tabi ki kendi sanatlarını en iyi şekilde ifade edebilmeleri. Aynı zamanda bir sanatçı olarak da bizim Mersin Büyükşehir Belediyemizin kurum kimliğiyle örtüşen sanatçılarla bir arada olmak istiyoruz. Hepsi birbirinden değerliydi adaylarımızın. Hepsi gerçekten yüreğimize dokundu. Güzel bir sınav oldu. Jüri üyelerimizle birlikte çok ahenkli çalıştık. Sonuçlardan memnunuz. Kent Orkestrası sınavımızda da yeni jüri üyelerimizle beraber değerlendirme yapacağız. "

Temizlik personeli Akdoğan sınava bağlaması ile katıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'nde temizlik personeli olan Çiğdem Akdoğan, "Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bize sunduğu bu fırsat için çok teşekkür ediyorum. Daha önceden müziğe ilgim vardı. Birçok çalışmalarım oldu. Böyle bir sınav olunca da neden değerlendirmeyeyim dedim. Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nda çalışıyorum, süpürgeciyim. Bu alanda da kendimi değerlendirmek istedim. İnşallah herkes için hayırlısı olsun" dedi.

Ömer Halisdemir Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü mezunu ve aynı zamanda Müzik Öğretmeni olan Pelin Coşkun ise "Teşekkür ederiz böyle bir fırsat sundukları için bize. Türkü söyleyeceğim sınavda. Dersini Almış Ediyor Ezber, Kırşehir yöresine ait bir türkü söyleyeceğim" diye konuştu.

Yayın Tarihi: 1. 10. 2021 08: 41: 59

Kaynak: Habermetre
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Mersin, Toplum, Son Dakika

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