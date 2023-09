Mersin Büyükşehir, "Mutluluğun Tablosu"nu Yaptı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi'nin Engelsiz Yaşam Parkı'nda düzenlediği "Nesiller Paylaştıkça Bayram Olur" etkinliğine özel bireyler ve yaş almışlardan oluşan toplam 50 kişi katıldı. Kurban Bayramı'na özel düzenlenen etkinlikte kuşaklar arası paylaşım sağlandı.

Evlerinden tek tek alınıp etkinliğe getirildiler Büyükşehir'in Yaşlı Destek Birimi'nden hizmet alan yaş almış vatandaşlar, evlerinden tek tek alınarak Engelsiz Yaşam Parkı'na getirildi. Akülü sandalye kullanan bireylerin ise engelli transfer araçlarıyla ulaşımları sağlandı. Engelsiz Yaşam Parkı'ndan yararlanan özel bireylerin de yer aldığı etkinlik açık alanda pandemi tedbirleri gözetilerek gerçekleşti. Özel bireylerin 'bayram' temalı şiirler okumasıyla başlayan etkinlik, Naciye Çakmak'ın solistliğini yaptığı NABA Akustik'in konseriyle sürdü. Çakmak'ın söylediği şarkılar eşliğinde dans eden yaş almış ve özel bireyler mikrofon alarak şarkılara eşlik etti.

Pasta kesilirken Serdar Can'ın yaş günü de unutulmadı

Eski bayramları hatırlatan etkinlikte, balonlarla süslenen alan, kuşakların mutluluğuna ev sahipliği yaptı. Yiyecek ve içecek ikramlarıyla süren etkinlikte pasta da kesildi. Pastanın üzerindeki mumları söndüren misafirler, aynı gün 26 yaşına giren otizmli Serdar Can'ın da doğum gününü kutladı. "İyi ki doğdun" sözlerini duyan Serdar Can, "Hepinizi çok seviyorum" derken, annesi Hülya Önder ise mutluluk gözyaşlarına hakim olamadı. Serdar Can, yeni yaş günündeki hislerini, "Doğum gününü kutladık, pasta yedik, kola içtik. Mutlu oldum. Amcaları, teyzeleri seviyorum" cümleleriyle dile getirdi.

Pasta kesiminin ardından özel bireyler, yaş almış vatandaşların ellerini öperek bayramlarını kutladı. Büyükşehir'in düzenlediği etkinliğin ardından misafirlere unutamayacakları bir anı ve o güne ait bir fotoğraf kaldı.

"Kuşaklararası ilişkilerin önemini vurgulamak istedik"

Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Birimi'nde görevli Gerontolog Cihan Tanrıverdi, yaptıkları etkinliğin amacından bahsederek, şunları söyledi:

"Kuşaklar arası ilişkilerin önemini vurgulamak istedik. Bugün yaptığımız etkinlikte yaş almış vatandaşlarımız geçmişlerine baktılar. Özel çocuklarımız ise geleceklerini gördüler. Yaşlılarımız, çocuklarımız çok mutlu. Bizler de çok mutluyuz. Yaş almış vatandaşlarla özel çocukları bir araya getirdiğimizde kaynaşabiliyorlar. Birbirlerine birçok konuda aktarım yapabiliyorlar. "

"Ben bu yaşıma geldim, gülmedim"

80 yaşındaki Cevat Kapkin, yaş almışlara sunulan hizmetlerle ilgili, "Şimdiye kadar gelmiş geçmiş belediyeler böyle bir imkan tanımadı" dedi. Başkan Vahap Seçer'in kendilerine olan ilgisinden ve etkinlikten memnun kaldığını sözlerine ekleyen Kapkin, "Allah bu adamı başımızdan eksik etmesin. Devamlı da kalsın. Her şey güzel. Burada ne eğlenceler, ne zıplamalar, ne oynamalar… Her şey dört dörtlük. Ben bu yaşıma geldim, gülmedim. Ben bu belediye geldiğinden beri gülüyorum. Çocuklar cıvıl cıvıl, herkes cıvıl cıvıl. Buraya gelmemizin çok güzel bir anlamı var. Şuraya bak, bütün insanlar burada. Bundan iyisi can sağlığı" ifadelerine yer verdi.

"Bundan daha güzel bayram olur mu? "

74 yaşındaki Latife Seyrek de özellikle salgın sürecinde Büyükşehir'den büyük destek gördüklerini vurgulayarak, "'Nesiller Paylaştıkça Bayram Olur' yazısı benim çok hoşuma gitti. İşte bugün, benim için bayram. Bir hafta sonra, on gün sonra bayram olmuş, neyime? İşte bayram budur. Çok mutlu oldum ve çok takdir ettim. Başkanımıza çok teşekkür ederim. Buradaki çocuklarımız bu etkinliğe katıldılar ve çok mutlular. Bunları mutlu etmek için Başkanımız uğraşmış. Allah bin kere razı olsun. Gıdamızı aldık, ayranımızı içtik, böreğimizi yedik. Müzik vardı, eğlendik. Bundan daha güzel bayram olur mu? " dedi.

"Şiirler okuduk, dans ettik"

Özel bireylerden 16 yaşındaki Velat Kaplan da bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu, "Şiirler okuduk, dans ettik. Amcalarımız, teyzelerimiz buraya geldi. Sevindik. Onlar da sevindi. Müzik çalıyor, bayram kutluyoruz" cümleleriyle dile getirdi.

Yayın Tarihi: 18. 7. 2021 09: 00: 00