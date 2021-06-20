Üye Girişi
Mersin Büyükşehir, Özel Günlerde Fark Yaratıyor - Son Dakika

Mersin Büyükşehir, Özel Günlerde Fark Yaratıyor

20.06.2021 10:04
Mersin Büyükşehir, Özel Günlerde Fark Yaratıyor, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi, özel günlerde düzenlediği sosyal etkinliklerle fark yaratmaya devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, özel günlerde düzenlediği sosyal etkinliklerle fark yaratmaya devam ediyor. Özellikle dezavantajlı bölgelerde uyguladığı programlarla dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi, ilkleri yaşatarak, toplumun geniş kesimlerinin sosyal hayata entegrasyonunu sağlıyor. Bunun son örneklerinden biri de Tarsus ilçesi Günyurdu Mahallesi Atgirmez mevkiinde ilk kez düzenlenen 'Babalar Günü' etkinliği oldu. Babalar Günü etkinlikleri kapsamında ayrıca, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi tarafından 'Baba Bana Basket Atsana' sloganıyla Basketbol ve 'Babalar ve Çocuklar Yarışıyor' sloganıyla da Ayak Tenisi Turnuvası gerçekleştirildi.

İlk kez 'Babalar Günü' programı yapıldı

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'nin Atgirmez mevkiinde açtığı Kadın ve Çocuk Atölyesi ilk kez 'Babalar Günü' etkinliği gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, Kadın ve Çocuk Atölyesi sorumlu öğretmeni Ela Canbolat ve diğer öğretmenlerin gayretleriyle gerçekleşen etkinliğe, çocuk atölyesinde eğitim gören çocuklar ve atölye bünyesinde bulunan okuma-yazma kursuna katılan anneler ile babalar ve hatta dedeler dahi katılım gösterdi.

Babalar kızlarıyla dans etti, ortaya renkli görüntüler çıktı

Babalar Günü'ne özel hazırlanan panoya, çocuklar ve babaları el izlerini bırakırken, katılımcılara ikramlarda da bulunuldu. Çalınan müzik eşliğinde çocuklar şarkılarını seslendirirken, babalar ise kızlarıyla birlikte dans ederek renkli görüntüler oluşturdu. Çocukları tarafından hazırlanan "Süper Babalara Teşekkür Belgeleri" de yine çocukları tarafından babalara verildi.

Çocuk Atölyesi'nde 3 torunu eğitim gören dede Mehmet Taş, "Babanın yeri başkadır. Çok güzel, memnunuz. Sayın Başkanımıza böyle bir imkan verdiği için çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı, hürmetlerimi gönderiyorum" dedi. 2 çocuğu atölyenin imkanlarından faydalanan baba Seydo Kurt, "Köyümüzde insanların iç içe, sevgi dolu birleşmesine vesile olan Vahap Seçer'e buradan saygılarımızı sunuyoruz. Bize bu güzel ortamı yaşattığı için Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gençlik Kampı'nda da etkinlikler vardı

Büyükşehir'in Babalar Günü etkinlikleri kapsamında Tarsus Gençlik Kampı'nda ise farklı kesimlerden birçok ailenin katılımı ile program düzenlendi. Çocuklara özel olarak hazırlanan hamburgerler ikram edilirken, survivor alanında da yarışmalar ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Babalar Günü için basketbol ve ayak tenisi etkinlikleri

Babalar Günü etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi tarafından 'Baba Bana Basket Atsana' sloganıyla Basketbol ve 'Babalar ve Çocuklar Yarışıyor' sloganıyla da Ayak Tenisi Turnuvası gerçekleştirildi. Babalar Günü için düzenlenen Basketbol ve Ayak Tenisi etkinliklerinde babalar ve çocukları gönüllerince eğlenirken, birlikte spor yapmanın tadını çıkardı. Basketbol etkinliği; Sayapark AVM, Palm City AVM ve Cumhuriyet Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilirken; Ayak Tenisi Turnuvası ise Cumhuriyet Gösteri Merkezi ile Kır Kahvesi yanında yapıldı.

Avcı: "Güzel bir anı oldu bizim için"

Çocuklarıyla birlikte Büyükşehir'in Sayapark'taki Basketbol Etkinliği'ne gelen Aziz Avcı, "Güzel bir anı oldu bizim için, hoş bir gün geçirdik. Gün zaten önemli ama bunu bir etkinlikle süslemek çok daha güzel oldu bizim için. İyi ki varsınız, teşekkürler" dedi. Aziz Avcı'nın oğlu Arda Avcı, "Babamızla vakit geçiriyoruz. Benim için güzel bir etkinlikti" diye konuştu. Batuhan Avcı ise, "Babamı buraya getirdim. Basket attığında çok sevindim. Eğlenceli vakit geçirdim" ifadelerini kullandı.

Oğlu ile birlikte Ayak Tenisi Turnuvası'na gelen baba İlhan Demiroğlu ise "Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu güzel bir etkinlikti. Sağ olsun hocalarımız da ilgilendi bizimle. Onlara teşekkür ediyoruz. Başkanımıza da teşekkür ediyoruz böyle bir etkinlik yaptığı için" dedi. Oğlu Yiğit Demiroğlu da "Güzel bir etkinlik olmuş. Teşekkür ederiz" diye konuştu.

Yayın Tarihi: 20. 6. 2021 09: 42: 01

Mersin Büyükşehir, Özel Günlerde Fark Yaratıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Babalar Günü, basketbol, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Mersin Büyükşehir, Özel Günlerde Fark Yaratıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İmamoğlu, Akit'e haciz işlemi yaptırdı! Gazete bugün 10:30 İmamoğlu, Akit'e haciz işlemi yaptırdı! Gazete bugün "Susturamazsınız" manşetiyle çıktı Balkona çıkarak şampuanla köpürttüğü kafasını yağmur suyuyla yıkadı! O anlar görüntülendi 10:19 Balkona çıkarak şampuanla köpürttüğü kafasını yağmur suyuyla yıkadı! O anlar görüntülendi Genç oyuncu Avni Burak Yenice beyin damarı çatlaması sonucu yaşamını yitirdi 10:06 Genç oyuncu Avni Burak Yenice beyin damarı çatlaması sonucu yaşamını yitirdi
Çocuk kitabında skandal olay! Baba ve kız arasındaki evlilik meşru gösterildi 09:54 Çocuk kitabında skandal olay! Baba ve kız arasındaki evlilik meşru gösterildi Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım, Ebru Gündeş iddialarını cevapladı 09:46 Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım, Ebru Gündeş iddialarını cevapladı Sezgin Baran Korkmaz, ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklandı 09:31 Sezgin Baran Korkmaz, ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklandı
Mazbata bile beklenmeyecek! Burak Elmas, 21 Haziran'da Fatih Terim'i takımın başına getiriyor 09:27 Mazbata bile beklenmeyecek! Burak Elmas, 21 Haziran'da Fatih Terim'i takımın başına getiriyor 3 gün önce dondurulmuş tavuklar, düğüne katılan 30 kişiyi zehirlendi 09:23 3 gün önce dondurulmuş tavuklar, düğüne katılan 30 kişiyi zehirlendi

Son Dakika Haberleri
10:40 İstanbul'da korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk balkondan düştü
10:29 İmamoğlu, Akit'e haciz işlemi yaptırdı! Gazete bugün "Susturamazsınız" manşetiyle çıktı
10:18 Balkona çıkarak şampuanla köpürttüğü kafasını yağmur suyuyla yıkadı! O anlar görüntülendi
10:11 İstanbul'daki atık su incelemesinde en çok kullanılan maddeler ortaya çıktı: Alkol, tütün ve esrar
10:06 Kimliğini kaybetmek pahalıya patladı! Adına açılan şirket yüzünden binlerce liralık borcu var
09:58 35 milyon dolarlık kredi geri ödenmeyince Ankara'daki 35 katlı otel, Alman Aareal Bank'ın oldu
09:48 Arazi sulama tartışmasında iki aile birbirine girdi: 2 ölü, 6 yaralı
09:47 Şaşkına düşüren olay! Eşini göremediği için çıktığı çatıdan kendi indi, nöbeti arkadaşına devretti
09:15 HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ifadesi hayrete düşürdü: Pişman değilim
09:15 Türkiye'nin gözü yarın yapılacak Kabine toplantısına çevrildi! Pazar günü kısıtlaması kalkacak mı?
İstanbul'da korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk balkondan düştü İstanbul'da korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk balkondan düştü         
10:40
Lüks villada feci ölüm! 80 yaşındaki yaşlı adam, boş havuza düştü Lüks villada feci ölüm! 80 yaşındaki yaşlı adam, boş havuza düştü         
10:30
Kimliğini kaybetmek pahalıya patladı! Adına açılan şirket yüzünden binlerce liralık borcu var Kimliğini kaybetmek pahalıya patladı! Adına açılan şirket yüzünden binlerce liralık borcu var         
10:06
35 milyon dolarlık kredi geri ödenmeyince Ankara'daki 35 katlı otel, Alman Aareal Bank'ın oldu 35 milyon dolarlık kredi geri ödenmeyince Ankara'daki 35 katlı otel, Alman Aareal Bank'ın oldu         
09:59
Siyasete atılan Nejat İşler, seçmene ilk mesajını Siyasete atılan Nejat İşler, seçmene ilk mesajını "şimdi tam zamanı" diyerek verdi         
09:53
Komşusunun evini pompalıyla bastı: 1 ölü, 1 yaralı Komşusunun evini pompalıyla bastı: 1 ölü, 1 yaralı         
09:36
Büyük gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı! Sağ kolu, Kaddafi'nin ölmeden önceki son planını anlattı Büyük gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı! Sağ kolu, Kaddafi'nin ölmeden önceki son planını anlattı         
09:29
Galatasaray'da oyların yüzde 87'sini Fatih Terim'i seçim vaadi olarak gösterenler aldı Galatasaray'da oyların yüzde 87'sini Fatih Terim'i seçim vaadi olarak gösterenler aldı         
09:24
HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ifadesi hayrete düşürdü: Pişman değilim HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ifadesi hayrete düşürdü: Pişman değilim         
09:16
Türkiye'nin gözü yarın yapılacak Kabine toplantısına çevrildi! Pazar günü kısıtlaması kalkacak mı? Türkiye'nin gözü yarın yapılacak Kabine toplantısına çevrildi! Pazar günü kısıtlaması kalkacak mı?         
09:15
Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı         
17:38
Güvenlik görevlisi kadın Güvenlik görevlisi kadın "sürtünme yoluyla taciz" iddiasıyla karakola gitti         
17:12
Çektiği videolarla fenomen olmuştu! O çobanın, sosyal medyadan ayda 5 ile 20 bin lira arasında kazandığı ortaya çıktı Çektiği videolarla fenomen olmuştu! O çobanın, sosyal medyadan ayda 5 ile 20 bin lira arasında kazandığı ortaya çıktı         
17:11
18 yıllık eşinden ayrılan kadın, site bahçesinde davul zurna çaldırıp göbek attı 18 yıllık eşinden ayrılan kadın, site bahçesinde davul zurna çaldırıp göbek attı         
14:02
Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti         
12:31
Jaclyn Smith'in fotoğrafına photoshop ile kendisini koyan Hülya Koçyiğit o kareyi paylaştı Jaclyn Smith'in fotoğrafına photoshop ile kendisini koyan Hülya Koçyiğit o kareyi paylaştı         
12:00
Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın         
11:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2021 10:57:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin Büyükşehir, Özel Günlerde Fark Yaratıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement