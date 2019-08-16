Son Dakika Haberleri: MERSİN Çalınan otomobil, sulama kanalında bulundu
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MERSİN Çalınan otomobil, sulama kanalında bulundu

1 saat önce

Çalınan otomobil, sulama kanalında bulunduMersin'in Tarsus ilçesinde, park halindeyken çalınan otomobil, polis ekiplerinin arama çalışması sonucu sulama kanalında bulundu.

Çalınan otomobil, sulama kanalında bulundu
Mersin'in Tarsus ilçesinde, park halindeyken çalınan otomobil, polis ekiplerinin arama çalışması sonucu sulama kanalında bulundu.
Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşayan Serhat Çelik, evinin önünde park halinde bulunan 33 ACK 120 plakalı otomobilinin yerinde olmadığını gördü. Polisi arayarak, çalıntı araç başvurusu yapan Çelik'in otomobili, kısa süre sonra eve yakın bölgedeki sulama kanalında bulundu. Çekiciyle kanaldan çıkarılan otomobilin aküsünün çalındığını belirleyen polis, hırsızlık olayına karışan kişi veya kişileri belirlemek için araçta parmak izi çalışması yaptı.
Tarsus, Mersin, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:16 Kaynak: DHA
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