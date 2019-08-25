Son Dakika Haberleri: MERSİN ÇAMLIYAYLA'DA, İĞNE OYASI FESTİVALİ
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MERSİN ÇAMLIYAYLA'DA, İĞNE OYASI FESTİVALİ

42 dakika önce

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen İğne Oyası Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen İğne Oyası Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

Festivalin açılış törenine milletvekilleri Hacı Özkan, Baki Şimşek, Kaymakam Resul Yıldırım, Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Burada konuşan Şimşek, Zeytindalı operasyonu sırasında, zeytin dalından yapmış oldukları iğne oyalarını TBMM'ye göndererek, bütün milletvekillerinin yakasına zeytin dalı iğne oyasıyla meclis kürsüsüne çıkmalarını sağladıkları için Çamlıyaylalı kadınlarımıza teşekkür ediyorum dedi.

Emine Bulut cinayetine dikkat çeken Hacı Özkan ise katilin en ağır cezayı alması için gerekenin yapılacağını söyledi.

Konuşmaların ardından dans oyunları gösterisi sunuldu. İlçedeki kadınlar tarafından yapılan iğne oyası örnekleri kurulan stantlarda sergilendi, vatandaşlara sıkma ve börek ikramı yapıldı. Organizasyon kapsamındaki defile ile iğne oyası ile işlenmiş kıyafetler de mankenler tarafından alandakilere tanıtıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 11:53 Kaynak: DHA
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