MERSİN Cansız mankene maske takılması gülümsetti - Son Dakika
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MERSİN Cansız mankene maske takılması gülümsetti

01.02.2021 01:28
MERSİN Cansız mankene maske takılması gülümsetti

Cansız mankene maske takılması gülümsettiMERSİN'de Vali Ali İhsan Su ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, balık pazarı esnafı gezerek maske ve sosyal mesafe konularında uyarıda bulundu.

Cansız mankene maske takılması gülümsetti

MERSİN'de Vali Ali İhsan Su ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, balık pazarı esnafı gezerek maske ve sosyal mesafe konularında uyarıda bulundu. Denetimler sırasında bir iş yerinin önündeki cansız mankene maske takılması ise renkli görüntülere sahne olarak gülümsetti.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda merkez Akdeniz ilçesindeki balık pazarı esnafı ve taksicilerine yönelik koronavirüs denetimi gerçekleştirildi. Vali Ali İhsan Su ve İl Emniyet Şahne yönetiminde gerçekleştirilen denetimlerde vatandaşlar maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda sık sık uyarıldı. Denetimler sırasında bir iş yerinin önündeki cansız mankene maske takılması ise ilginç görüntülere sahne oldu.

EV ZİYARETLERİNİ ERTELEME ÇAĞRISI

Denetimlerin ardından açıklama yapan Vali Su, vatandaşların özellikle maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları için çağrı yaptı. Mersin'de tüm birimlerle denetim yaptıklarını belirten Vali Su, "Artık açık alanlarda maske takmak zorunlu hale geldi. Biz pandeminin üzerinden hep beraber gelebiliriz. Bunu da maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak yapabiliriz. Denetimlerimizde farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Amacımız ceza yazmak değil. Vatandaşlarımız ev ziyaretlerini ertelesinler. Çok zorunlu ise orada da maskeye sosyal mesafeye dikkat edelim. Hepimizin sağlığı için kurallara uyalım" dedi.

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İçişleri Bakanlığı, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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