Son Dakika Haberleri: MERSİN CANSIZ MANKENLERİ KEFENLEYİP DEFNETTİLER
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MERSİN CANSIZ MANKENLERİ KEFENLEYİP DEFNETTİLER

1 saat önce

MERSİN Büyükşehir Belediyesi personellerine, cenaze nakil ve defin işlemi konusunda uygulamalı eğitim verildi.

MERSİN Büyükşehir Belediyesi personellerine, cenaze nakil ve defin işlemi konusunda uygulamalı eğitim verildi. Personeller, cansız mankenleri İslami usullere göre kefenleyip defnetti.
Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında belediye çalışanlarına, yaşanabilecek her tür ve ölçekteki afet ve acil durumlarda müdahale ve defin işlemlerinin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi amacı ile teori ve pratik eğitimi verildi.
Plan dahilinde hazırlanan senaryo gereği; kentte meydana gelen deprem nedeni ile çok sayıda bina çöktü. Enkazdan çıkarılan cenazeleri temsil eden cansız mankenler, merkez Akbelen Mezarlığı'ndaki görevliler tarafından İslami usullere uygun olarak yıkanıp kefenlendi. Cenazeler, cenaze namazının da kılınmasının ardından kazılan mezarlarda toprağa verildi.
MERSİN CANSIZ MANKENLERİ KEFENLEYİP DEFNETTİLER
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:44 Kaynak: DHA
Türkiye, Güncel
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