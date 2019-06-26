MERSİN CARETTA CARETTALAR İÇİN YAŞAM NÖBETİ
1 saat önce
MERSİN'de Mezitli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, nesli tükenme tehdidi ile karşı karşıya olan caretta caretta cinsi kaplumbağalar için yaşam nöbeti tutuyor.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:12 Kaynak: DHA
MERSİN'de Mezitli
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
'ne bağlı ekipler, nesli tükenme tehdidi ile karşı karşıya olan caretta caretta cinsi kaplumbağalar için yaşam nöbeti tutuyor. Viranşehir
Mahallesi'nde 4 caretta carettanın sahile yumurta bırakmasını gören vatandaşlar durumu Mezitli Belediyesi'ne bildirdi. Zabıta Müdürlüğünce oluşturulan dört kişilik bir ekip vatandaşlarında yardımıyla kaplumbağaların yumurta bıraktıkları alanı şerit çekerek koruma altına aldı, uyarı levhaları astı. Zabıtalar, doğacak yavruların güvenliği için çevredeki site sakinleri ve esnafları bilgilendirip, uyarılarda bulundu. Deniz kaplumbağalarının yumurtadan çıkıp denizle buluşuncaya kadar 7 gün 24 saat nöbet tutacak olan zabıtalar, caretta carettaların neslinin devam etmesi için çalışacak. Zabıta Mustafa Arslan
ise, yumurtaları tespit edilen yuvadan çıkacak caretta caretta yavrularını, çevrede yaşayanların merakla beklediğini kaydederek, şunları söyledi Hem carettaların Viranşehir sahiline yuva yapması hem de vatandaşların ilgili ve duyarlı olması bizleri çok sevindirdi. Yuvaya bırakılan yumurtalardan iki ay içinde çıkıp, denizle buluşacak yavruların güvenliği için her türlü önlemimizi aldık.
İzmir'de fayton dönemi resmen kapandı
"Pedofili" içeren "Zümrüt Apartmanı"nın yazarı ve yayıncısı hakkına istenen ceza belli oldu
Yarış tayları, ev fiyatına alıcı buldu
Son dakika! Canlı yayındaki sözleri nedeniyle hapis cezası alan öğretmen Ayşe Çelik'e beraat