Son Dakika Haberleri: Mersin çed toplantısı, protesto nedeniyle yapılamadı
Son Dakika Güncel Haber

Mersin çed toplantısı, protesto nedeniyle yapılamadı

1 saat önce

ÇED toplantısı, protesto nedeniyle yapılamadıMERSİN'in merkez Akdeniz ilçesinde kurulacak olan polipropilen üretim tesisi için yapılması planlanan ÇED bilgilendirme toplantısı, çevreciler ve mahalle halkının davul çalarak, tepki göstermesi nedeniyle yapılamadı.

ÇED toplantısı, protesto nedeniyle yapılamadı

MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesinde kurulacak olan polipropilen üretim tesisi için yapılması planlanan ÇED bilgilendirme toplantısı, çevreciler ve mahalle halkının davul çalarak, tepki göstermesi nedeniyle yapılamadı.

Petro-kimya sektöründe üretim yapan İstanbul merkezli şirket, Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi mevkiinde kuracağı polipropilen üretim tesisi Çevresel Etkileri Değerlendirme (ÇED) raporu hazırladı. Tesis için ÇED bilgilendirme toplantısı yapılmak istendi. Karaduvar Mahallesi'nde bir kahvede yapılmak istenen toplantıya gelen şirket yetkilileri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlileri, çevreciler ve mahalle halkının tepkisiyle karşılaştı. Protestocular, davul çalarak, toplantı için gelenlerin konuşmasına izin vermedi. Sık sık alkış tutan ve ıslık çalan protestocular, yetkililerin kahveyi terk etmesini istedi. Bunun üzerine toplantı için gelenler kahveden ayrıldı. Çevreciler, imza toplayarak toplantının yapılmadığını tutanak altına aldı.

Mersin çed toplantısı, protesto nedeniyle yapılamadı

Çevresel Etki Değerlendirme, Akdeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 06:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ceren Damar'ın babasından dikkat çeken açıklama: İntihar mektubu olaydan sonra yazıldı
Kafası ve parmakları büyük olduğu için küçük kızı okula almadılar Meteoroloji'den çok sayıda kente sağanak yağış uyarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ABD'de Trump tarafından verilen yemeğe katıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2019 20:00:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin çed toplantısı, protesto nedeniyle yapılamadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]