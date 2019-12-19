Mersin cezaevi idari binasında yangın 19 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Mersin cezaevi idari binasında yangın 19 kişi dumandan etkilendi

6 saat önce

Cezaevi idari binasında yangın 19 kişi dumandan etkilendiMERSİN'in Tarsus ilçesindeki Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü idari binasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Cezaevi idari binasında yangın 19 kişi dumandan etkilendi

MERSİN'in Tarsus ilçesindeki Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü idari binasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen 17 personel ile 2 mahkum hastaneye kaldırıldı.

Alifakı Mahallesi'nde bulunan Tarsus Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içerisindeki idari binada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine cezaevine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sırasında dumandan etkilenen 17 personel ile 2 mahkum, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenenlerin hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin cezaevi idari binasında yangın 19 kişi dumandan etkilendi

Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 05:03 Kaynak: DHA
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