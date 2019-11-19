Son Dakika Haberleri: Mersin Cezaevi'ndeki avukat görüşme odaları modernize edilecek
Son Dakika Güncel Mersin Cezaevi'ndeki avukat görüşme odaları modernize edilecek - Son Dakika

Mersin Cezaevi'ndeki avukat görüşme odaları modernize edilecek

6 saat önce

Mersin E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi'ndeki avukat görüşme odalarının daha iyi hizmet vermesi için yeniden dizayn edilmesi konusunda çalışma yapılacağı bildirildi.

Mersin Cezaevi'ndeki avukat görüşme odaları modernize edilecek, System.String[]

Mersin E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi'ndeki avukat görüşme odalarının daha iyi hizmet vermesi için yeniden dizayn edilmesi konusunda çalışma yapılacağı bildirildi.


Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ve Genel Sekreter Adnan Günbay, Mersin E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi Müdürü Recep Göğüş'ü ziyaret etti. Avukat görüşme odalarında, avukatların müvekkilleriyle görüşme sırasında yaşanan sıkıntıların aktarıldığı ziyarette, sorunların çözümü için karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyarette, avukat görüşme odalarında modernize çalışmaları yapılması konusunda fikir birliğine varıldı. Baro BaşkanıYeşilboğaz, "Cezaevi Müdürü Recep Göğüş ile işbirliği içerisinde, cezaevi avukat görüşme odalarını yeniden dizayn ederek, avukatlarımızın müvekkilleriyle kısıtlı zamandaki görüşmelerini, vakit kaybetmeden, sorunsuz bir şekilde yapmalarını sağlayacağız" dedi.


Göğüş ise adil yargılanma hakkının temsilcisi olan avukatların, adaletin tesisine en iyi ve en hızlı hizmeti verebilmeleri için cezaevinde gerekli iyileştirme çalışmalarını Mersin Barosu ile el birliğiyle yapacaklarını belirtti. - MERSİN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP milletvekilleri ve belediye başkanları erken seçim için istifayı düşünüyor
Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kardeşinden şikayetçi olmadı Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'dan okula havanlı saldırı: 3 ölü, 8 yaralı Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan siyanür intiharlarıyla ilgili açıklama: Siyanürle ilgili takip sistemi kurulacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 19:37:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin Cezaevi'ndeki avukat görüşme odaları modernize edilecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]