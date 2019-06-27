Son Dakika Haberleri: Mersin Cezaevi'nden akıl almaz firar
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Mersin Cezaevi'nden akıl almaz firar

1 saat önce

Mersin E Tipi Kapası Cezaevi'nde açık görüş sırasında ikizi ile yer değiştirerek firar eden cinayet zanlısı, polisin ve infaz koruma memurlarının operasyonuyla yakalandı.

Mersin Cezaevi'nden akıl almaz firar, System.String[]
Mersin E Tipi Kapası Cezaevi'nde açık görüş sırasında ikizi ile yer değiştirerek firar eden cinayet zanlısı, polisin ve infaz koruma memurlarının operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, kasten öldürme suçundan yaklaşık 1 yıldır Mersin E Tipi Kapalı Cezaevi'de tutuklu bulunan Murat A. (19), bugün saat 14.30 sıralarında açık görüş sırasında kendisini ziyarete gelen ikiz kardeşi Hüseyin A. ile yer değiştirerek firar etti. Cezaevinde yüz tanıma sistemi olmadığından zanlının firar ettiğini bir süre sonra fark eden cezaevi yönetimi, durumu hemen polise bildirdi.

Şüphelinin gidebileceği yerlere operasyon düzenleyen polis ekipleri, infaz koruma memurlarıyla birlikte zanlıyı, merkez Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi'ndeki evinde yakaladı. Firari cinayet zanlısı tekrar cezaevine konulurken, yer değiştirdiği ikiz kardeşi de gözaltına alındı. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:58 Kaynak: İHA
Mersin, 3. Sayfa
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