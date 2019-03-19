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Mersin CHP'li Ağbaba Bu Memlekette Yaşayan Herkes Bizim Kardeşimiz

1 saat önce

CHP'li Ağbaba Bu memlekette yaşayan herkes bizim kardeşimizCHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Mersin'de seçim bürosu açılışına katıldı.

Mersin CHP'li Ağbaba Bu Memlekette Yaşayan Herkes Bizim Kardeşimiz, System.String[]
CHP'li Ağbaba Bu memlekette yaşayan herkes bizim kardeşimiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Mersin'de seçim bürosu açılışına katıldı. Ağbaba, Önce, 'Bu bir savaş' dediler. Ne savaşı MHP'ye de, CHP'ye de, İYİ Parti'ye de, HDP'ye de oy veren bu memlekette yaşayan herkes bizim kardeşimiz dedi.

Ağbaba, CHP'nin Yenişehir Belediye Başkan adayı Abdullah Özdemir'in İstemihan Talay Caddesi Akkent Mahallesi'ndeki seçim ofisinin açılışına katıldı. Seçim döneminde kullanılan ifadeleri eleştiren Ağbaba, Biz şimdiye kadar hiç sert dil kullanmadık. Bu seçimde, diğer seçimlerde görmediğimiz şeyler var. Önce, 'Bu bir savaş' dediler. Ne savaşı Savaş da düşmanımız kim Bizim düşmanımız kim Hiç kimse bizim düşmanımız değil. AK Parti'ye oy verenler de bizim kardeşimiz, MHP'ye de, CHP'ye de, İYİ Parti'ye de, HDP'ye de oy veren bu memlekette yaşayan herkes bizim kardeşimiz, canımız, ciğerimiz. Düşmanımız değil. Savaş geçti beka. Hangi beka Burada bir başkası kazanınca Mersin yıkılacak mı Eskişehir'i 3 dönemden beri Yılmaz Büyükerşen yönetiyor. Ne oldu Eskişehir'e Eskişehir Türkiye'nin değil, dünyanın en başarılı belediyesi diye konuştu.

Ağbaba, Birleşmiş Milletler araştırmasına göre Türkiye'nin en başarılı 10 belediyesinin 10'unun da CHP'li belediyeler olduğunu söyledi.

Ağbaba konuşmasının ardından seçim ofisinin açılış kurdelesini kesti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:49 Kaynak: DHA

Veli Ağbaba, Mersin, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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