Son Dakika Haberleri: Mersin CHP'li Başkan Adayından Seçim Turu

Mersin CHP'li Başkan Adayından Seçim Turu

45 dakika önce

CHP'li başkan adayından seçim turuMersin'de CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

CHP'li başkan adayından seçim turu

Mersin'de CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan adayı Seçer, sivil toplum örgütü temsilcilerini ziyaret ederek 31 Mart'taki seçimde seçilmesi halinde hayata geçireceği projeler hakkında bilgi veriyor. Mahalle gezisi sırasında vatandaşlarla bir araya gelen Seçer, toplumun her kesimi ile bir araya geldiğini, insanların hizmet beklediğini belirterek, Vatandaş hizmet beklerken ayrımcılık yapma diyor. Bizi küçük, hakir görme. Senin partinden olalım ya da olmayalım, oy verelim ya da vermeyelim, mahalleden olalım, olmayalım, akranın olalım ya da olmayalım bize eşit davran diyor. Vatandaş bu konuda haksız değil dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:11 Kaynak: DHA

Vahap Seçer, Mersin, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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