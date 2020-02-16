MERSİN CHP'li Özkoç İktidara yürümek için birleşme zamanıdır - Son Dakika

CHP'li Özkoç İktidara yürümek için birleşme zamanıdır

MERSİN'de partisinin il kongresine katılan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 'İktidara yürümek için, anaların gözyaşlarını dindirmek için, şehitlerimizin yüreklerinin dağlanmaması için birleşme zamanıdır' dedi.

Yenişehir Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen il kongresine CHP Grup Başkanvekili Özkoç, milletvekilleri, il ve ilçe başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı. Kongrede partililere seslenen Özkoç şunları söyledi

CHP için birleşme zamanıdır. İktidara yürümek için, anaların gözyaşlarını dindirmek için, şehitlerimizin yüreklerinin dağlanmaması için mazlumun ve mağdurun hakkını korumak için yerel yönetimlerde başkanlarımız nasıl, kucaklıyorsa mazlumu ve mağduru, Türkiye 'yi kucaklamak için tekrar laik demokratik, parlamenter rejimi tekrar inşa etmek için bir arada olmalıyız. Onurlu Türkiye'yi tekrar tüm dünyaya tanıtmak için, Millet İttifakı'nın lideri, bir gün Cumhurbaşkanı olarak milletin evine çıktığında onun arkasında olacağız. O lider CHP'nin lideri olacak. Vahap Seçer ve belediye başkanları Mersin 'de iktidarı aldığında, Ekrem başkan İstanbul 'u aldığında Ankara CHP'nin dendiğinde, Adana bizimdir dediğimizde aslında bizim olan bir şey yoktu. Onlar milletin çocuklarıydı, milletin iktidarı millete döndü. O yüzden tüm Türkiye'de CHP iktidar olana kadar, bir olmak için CHP'liler ant içeceğiz ve iktidara yürüyeceğiz.?

Konuşmaların ardından divan oluşturularak, genel kurula geçildi.