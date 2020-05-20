Mersin çiçek açıyor - Son Dakika

Mersin çiçek açıyor

Korona virüs salgını sürecinde peyzaj çalışmalarına hız veren Mersin Büyükşehir Belediyesi, sahil şeridinden refüjlere birçok alanda bitki dikimi çalışmasını sürdürüyor.

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Korona virüs salgını sürecinde peyzaj çalışmalarına hız veren Mersin Büyükşehir Belediyesi, sahil şeridinden refüjlere birçok alanda bitki dikimi çalışmasını sürdürüyor.


Adnan Menderes Bulvarı'nda iyileştirme çalışması tamamlanan refüjlerde bitki dikimine geçen Büyükşehir, ilk etapta 3 bin 900 metrekarelik alanda 3 bin 600 metrekare rulo çim ve 400 adet bodur begonvilin yanı sıra 18 bin mevsimlik bitki dikimi gerçekleştirerek, refüjün sulama sistemini de yeniledi.


Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Haydar Ali Ulusoy, peyzaj master planı çerçevesinde sürdürdükleri çalışmaların, kente uzun vadede etkisi olacağını ifade ederek, "Başkanımız Vahap Bey'in peyzaj master planıyla Mersin'i daha yeşil, sürdürülebilir, renkli hale getirmemiz ve yeşil alanlarımızı çoğaltmamız noktasında bize uzun süredir yönlendirmeleri bulunuyor. Mersin, yeterince yeşil değil, maalesef betonlaşmış bir kent. Bu elbette bugünün sorunu değil. Geçmişten gelen ve üst üste birikmiş sorunlar. Aslında coğrafya olarak Mersin'e baktığınızda, iklimi son derece elverişli. Neredeyse kuru çöpü dikseniz burada yeşerecek durumda. Burada önemli olan bunun bir plan, program çerçevesinde yapılıyor olması" dedi.


Master planıyla ilgili Mersin Üniversitesi'yle uzun süredir çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Ulusoy, "Mersin'in bu anlamda planını hazırlıyoruz. Hangi alanlarda ne tür müdahaleler yapacağımızı, ne tür bitkiler kullanacağımızı ve mevcut yeşil dokuyu nasıl koruyacağımızı bilimsel çalışma ve raporlar doğrultusunda yürütüyoruz. Bu doğrultuda da kentin her tarafını renkli hale getirmek gibi bir çalışmamız var" diye konuştu.


Adnan Menderes Bulvarı'nın kentin oldukça önemli bir noktası olduğunu belirten Ulusoy, "Önce bordür taşlarını yeniledik. Çünkü çok eskimiş ve yıpranmıştı. Sonra buradaki toprak kaldırıldı. Önceki bitkisel toprak özelliğini yitirmişti. Arkadaşlar buraya nitelikli toprağı serdi. Toprağı serdikten sonra önemli bir değişiklik yaparak, sulama sistemini de değiştirdik. Çünkü daha önceki sulama sistemi yeterince verim alamadığımız eski bir sistemdi. Şimdi damlama sistemini getirdik ve burada uyguluyoruz. Damlama sisteminde su olması gerektiği kadar bitkiyle buluşuyor. Bunu kentin diğer bölgelerinde yaygınlaştıracağız. Bir de burada rulo çim kullandık" şeklinde konuştu.


"Kadın eli değdikçe, Mersin daha güzel hale geliyor"


Başkan Seçer'in kadınlara uyguladığı pozitif ayrımcılığın kentin güzelleşmesine de etki gösterdiğini vurgulayan Ulusoy, "Kadın eli değdikçe, Mersin daha güzel hale geliyor. Bu, Başkanımızın son derece önemli bir kararı oldu. Yönetime geldiğinde 'Ben kadınları çalışma hayatına, sosyal yaşama daha çok katacağım' şeklinde bir politikası vardı. Şu anda kentin estetiğiyle ilgili çalışılan yerlerde kadınları görmek mümkün. Erkekler alınmasın ama kadınlar bu konularda daha hassas. Bulundukları yeri daha çok sahipleniyor. Şimdi aynı duyguyu kent için yaptıkları çalışmalarda görmek mümkün. Dolayısıyla Mersin'de her dokundukları yer güzelleşiyor. Başkanımız daha sonra kadın personel sayısını artırdı ve kadınlara pozitif ayrımcılık yapacağını hep söyledi. Hatta kadına şiddet uygulayan personel olursa onu da işten çıkartacağını ifade etti. Bu önemli bir karar. Dolayısıyla bu karar doğrultusunda mümkün olduğunca kadınları çalıştırmaya gayret ediyoruz. İyi ki çalışıyorlar, iyi ki varlar. Çünkü hakikaten Mersin'i dönüştürmeye başladılar" ifadelerini kullandı.


"Sisleme yerine damlama şeklinde bir çalışma oluyor"


Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışan Kültür Park sorumlusu ve Peyzaj Mimarı Ersin Özbadem ise yeni sulama sisteminin detayından bahsederek, "Daha önce sprey spring kullanıyorduk. Refüjün yanından geçen araçların oluşturduğu hava boşlukları ve rüzgar bu suyu maalesef yola veriyordu. Bu da çeşitli güvenlik problemlerine ve kazalara yol açıyordu. Bitkinin de suyu almasını engelliyordu. Yeni sistemde sisleme yerine damlama şeklinde bir çalışma oluyor. Suyun kütlesi damla şeklinde olup, sisleme olmadığı için araçların oluşturduğu hava boşluğu veya rüzgar çok az etkide bulunuyor. Bu da hem sulama kalitemizi artırıyor, hem suyun istediğimiz yere gitmesini sağlıyor, hem de yolu ıslatmamış oluyoruz" dedi.


"Kenti, evlerimizi temizler gibi temizliyoruz"


Park ve Bahçeler Dairesi Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan saha personelinden 2 çocuk annesi Şennur Karadağ ve mesai arkadaşları da dikim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 6 yaşındaki oğlu Oğuzhan ve 13 yaşındaki kızı Beyzanur'un okul masraflarını karşılamak için işe ihtiyaç duyduğu bir sırada Başkan Seçer'in kendilerine iş kapısı açtığını belirten Karadağ, işini özenle ve severek yerine getirdiğini dile getirdi. Karadağ "Kenti, evimizi temizler gibi temizliyoruz. Yaklaşık 8-9 saat çalışıyoruz. Vatandaşların 'elinize, emeğinize sağlık' demesi bizi daha mutlu ve motive ediyor" ifadelerini kullandı. - MERSİN

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Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 09:51 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mersin çiçek açıyor - Son Dakika

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